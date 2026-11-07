Mesa lanzará este domingo “Bolivia Siglo XXI”; tiene cinco cronologías, una biografía y seis documentales

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URGENTEBO
Publicado el 07/11/2026 a las 8h02
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La serie documental “Bolivia Siglo XXI” es una producción dirigida por el expresidente e historiador Carlos Mesa y los periodistas Mario Espinoza y Ximena Valdivia que en 12 capítulos aborda los principales acontecimientos políticos, sociales e históricos de los últimos 25 años en Bolivia.

Mesa expresó indicó en entrevista con Urgente.bo que una de las razones por la que se decidió hacer la producción de la serie documental es para darle continuidad a la saga de “Bolivia Siglo XX” y ofrecerles a los jóvenes una visión distinta para que se puedan acercar a la realidad de los más de siglos de historia del país.

Por otra parte, el historiador remarcó que otro de los motivos es la necesidad de retratar, en su criterio, la “campaña de adoctrinamiento y tergiversación” que llevó los últimos 20 años el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Nos parecía, por lo tanto, que era necesaria una visión distinta, una visión que responda al panfleto, no con un panfleto ni con una caricatura, sino con una mirada crítica, por supuesto con una posición determinada, pero que trate de ser lo más próxima y más apegada a la realidad histórica”, dijo.

“Bolivia Siglo XXI” está organizada en cinco capítulos cronológicos, uno biográfico dedicado a Evo Morales y seis documentales temáticos sobre la mujer, la democracia y el “golpe de Estado”, los recursos naturales y el rentismo, el medioambiente y los medios de comunicación, entre otros temas, indicó Mesa.

Además, entre los episodios se encuentran la transición democrática, la crisis política de 2001 a 2006, los gobiernos de Evo Morales, el referéndum del 21 de febrero de 2016, la crisis de 2019 y las gestiones de Jeanine Añez y Luis Arce.

Mesa relató que presentó un desafío mantener la distancia histórica de su participación en los acontecimientos, especialmente al abordar su presidencia entre el 2003 y 2005.

“¿Hay neutralidad? No, no puede haber neutralidad, pero trato de guardar una distancia y de poner en evidencia los momentos difíciles, las contradicciones, los momentos de éxito”, manifestó.

Por último, el historiador remarcó la importancia del proyecto de la serie documental, debido al esfuerzo que se hizo para plasmar la primera parte de la historia en imágenes en movimiento resaltó el valor que tiene para el aprendizaje.

“Cuando hicimos Bolivia Siglo XX lo pensamos como una combinación de periodismo e historia, luego en Bolivia Siglo XXI también mi experiencia como político, pero la realidad ha mostrado que muchos profesores de colegio y universidades me dicen usamos el material como parte de la enseñanza de la materia”, resaltó Mesa.

La serie tendrá capítulos de entre 50 minutos y una hora, además de contenidos breves que serán difundidos mediante plataformas digitales como YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. El estreno está previsto para este domingo 8 de noviembre a las 18:50 por Red Uno y los capítulos se repetirán los sábados a las 21:00.

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