Ministro de Defensa y autoridades de Pando acuerdan cuatro acciones para fortalecer la prevención de desastres

País
ABI
Publicado el 07/11/2026 a las 10h53
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, junto al viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, sostuvo una reunión de coordinación con autoridades de Pando para atender las demandas regionales y establecer acciones orientadas a fortalecer la prevención y respuesta ante desastres naturales.

En el encuentro participaron la senadora Carolina Giese, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, Alejandro Aguilar, y la asambleísta Patricia Hurtado, además de los equipos técnicos del Ministerio de Defensa, según un boletín de prensa.

Como resultado de la reunión se establecieron cuatro acuerdos. El primero contempla que las autoridades departamentales presenten una solicitud formal para gestionar la reasignación de 15.000 litros de combustible almacenados en el Servicio Departamental de Caminos (Sercam) Pando, destinados al mantenimiento del tramo Datiliti–Puerto Gonzalo Morales, una vía estratégica para la conexión de comunidades del municipio de San Lorenzo.

El segundo acuerdo establece la elaboración de carpetas de proyectos municipales enfocados en la prevención y atención de sequías e inundaciones, con el propósito de que los gobiernos municipales puedan acceder a recursos de financiamiento internacional.

El Ministro de Defensa informó sobre el programa “Bolivia se prepara”, que contempla recursos iniciales de $us 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us 50

millones del Banco Mundial para financiar proyectos de prevención y reducción de riesgos en municipios y gobernaciones.

Como tercer compromiso, el Viceministerio de Defensa Civil realizará visitas técnicas a los departamentos para socializar las condiciones, los requisitos y los mecanismos de postulación al concurso de proyectos del programa.

El cuarto acuerdo está referido al fortalecimiento de los bomberos voluntarios. Para ello, se determinó revisar el proyecto de ley y las propuestas orientadas a mejorar sus condiciones de funcionamiento, autonomía y equipamiento logístico para la atención de incendios forestales y otras emergencias.

Durante la reunión también se abordaron las particularidades de la pausa ambiental en Pando, las condiciones climáticas que inciden en el comportamiento del fuego y las necesidades de equipamiento para los cuerpos de bomberos de la región.

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