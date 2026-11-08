Las crisis política y económica golpean el primer año de Paz

Luego de casi 20 años de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Rodrigo Paz llegó al poder el 8 de noviembre de 2025 en medio de una gran expectativa luego de una reñida e imprevisible segunda vuelta frente a Jorge Tuto Quiroga.



Todavía con una agenda social, política y económica pendiente de consolidar, si algo caracteriza a este agitado primer año de Gobierno fue la sucesión de problemas a los que se ha enfrentado Rodrigo Paz.



En lo que sigue, le contamos algunos de los hitos de esta gestión que han generado gran polémica en el ámbito político, en redes sociales y la población en general.



Para la periodista y analista política, Miroslava Fernández, el primer año de Rodrigo Paz estuvo marcado por tres factores: la crisis económica heredada, las medidas de ajuste y una creciente crisis de institucionalidad y gobernabilidad.



“Es seguro que la eliminación de la subvención a los carburantes fue una de las decisiones más trascendentales, pero no estuvo acompañada de una solución eficiente al abastecimiento, entonces el problema de los combustibles continúa afectando al aparato productivo y a la ciudadanía”, aseguró Fernández.

Ruptura Paz-Lara



La primera fractura del Gobierno se produjo apenas tres días después de la posesión presidencial, el 11 de noviembre de 2025.



El vicepresidente Edmand Lara denunció que los excluían de las reuniones del gabinete ministerial. Aunque desde el oficialismo se intentó minimizar el conflicto, las diferencias fueron profundizándose.



El quiebre adquirió una dimensión institucional el 1 de enero de 2026, cuando Paz promulgó el Decreto Supremo 5515, que le permite ejercer la Presidencia a distancia.



Lara se declaró abiertamente opositor al Gobierno de Rodrigo Paz.

Aprehensión de Marset



Uno de los acontecimientos más importantes fue la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026.



El Ministerio de Gobierno y la DEA norteamericana se encargaron del operativo sin participación del Ministerio Público.

El problema Cerimedo



El 17 de agosto de 2026, la abogada Nadia Beller sufrió un ataque armado en Santa Cruz y señaló a su expareja, el ciudadano argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, como presunto responsable intelectual del atentado.



Tras ser detenido, la Fiscalía abrió otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y otros delitos.



Desde mediados de agosto comenzaron a circular grabaciones atribuidas a Cerimedo y a distintas autoridades y personalidades del ámbito político. En ellas se mencionaban presuntas conversaciones sobre nombramientos, decisiones gubernamentales, operativos policiales y posibles negocios.



Cerimedo está con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.



Fernández considera un error político e institucional minimizar el caso Cerimedo. “El problema no es solamente quién grabó o filtró los audios, sino qué revelan esas conversaciones sobre el funcionamiento real del poder”.



Para la analista, si existen indicios de que un consultor externo tenía capacidad de influir en decisiones ministeriales, designaciones o mandos policiales, “estamos ante un asunto que compromete la institucionalidad del Estado.



El Gobierno tiene la obligación de explicar cuál era el verdadero papel de Cerimedo y quiénes le otorgaron esa capacidad de influencia”, concluyó la analista.

Mariaca la cárcel



El 30 de septiembre el fiscal General Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru.



La situación adquirió especial relevancia porque apenas dos días antes Estados Unidos había difundido una lista de ciudadanos bolivianos con restricciones migratorias, entre ellos Mariaca.



“Los casos de Roger Mariaca y Romer Saucedo deben investigarse con independencia, objetividad y pleno respeto al debido proceso. La justicia debe investigar al poder, no convertirse en una extensión del poder”, recomendó Fernández.

Detención de Arce



Apenas un mes después de dejar el poder, el expresidente Luis Arce fue aprehendido en La Paz. La detención se produjo el 10 de diciembre de 2025, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc).



La Fiscalía lo investigó por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Saucedo huye del país



El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció el 4 de noviembre que abandonó el país junto a su esposa y sus tres hijos.



La decisión se produjo después de que la Fiscalía emitiera una resolución de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.



Saucedo justificó su salida alegando que su libertad y la seguridad de su familia estaban en peligro.



También denunció que el poder político había tomado el control de la Justicia y que existía una persecución en su contra.



Sobre la aprehensión de Mariaca y la fuga de Saucedo, Fernández dice que no afirmaría que existe un plan de control institucional sin pruebas concluyentes, “pero sí considero que hay suficientes señales de alerta para exigir explicaciones. Los casos de Roger Mariaca y Romer Saucedo deben investigarse con independencia, objetividad y pleno respeto al debido proceso. La justicia debe investigar al poder, no convertirse en una extensión del poder”, concluyó.

Corrupción



“La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni utilizarse como mecanismo de persecución”, aseguró Fernández.



Para la analista, si el Gobierno prometió renovación, debe comenzar por garantizar que nadie dentro de su propia estructura esté por encima de la ley.



Agregó que resulta políticamente significativo que el propio vicepresidente haya asumido un papel de denunciante frente al Gobierno. Esto evidencia una fractura interna que debilita la capacidad del Ejecutivo para enfrentar el problema de manera coordinada.

Tareas



Sobre las tareas pendientes que el Gobierno debe resolver con urgencia, la analista cita la estabilización de la economía: el abastecimiento de combustibles, recuperar la disponibilidad de dólares y generar condiciones para la inversión y el empleo.



Además de resolver la crisis institucional: esclarecer el caso Cerimedo, garantizar la independencia del Ministerio Público y del Órgano Judicial y transparentar las investigaciones. “Recuperar la gobernabilidad: recomponer la relación entre el presidente y el vicepresidente y construir acuerdos con la Asamblea Legislativa”, entre otros temas que citó la analista.