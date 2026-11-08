Lara y presidentes de Cámaras se reúnen hoy

En medio de profundas diferencias y advertencias de acciones judiciales, el vicepresidente Edmand Lara y los presidentes de las cámaras de Senadores, Diego Ávila, y de Diputados, Roberto Castro, acordaron reunirse este domingo para intentar resolver la controversia sobre la sesión del viernes y definir el inicio del nuevo periodo legislativo.



El encuentro estaba convocado inicialmente para la tarde de este sábado junto a los jefes de bancada; sin embargo, Ávila y Castro no asistieron. En su lugar, remitieron una nota formal a Lara en la que justificaron su ausencia, ratificaron la validez legal de la sesión de clausura que encabezaron el viernes y le advirtieron con activar procesos legales si se demora la inauguración de la nueva legislatura.

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Pasadas las 20:00, el vicepresidente informó que sostuvo un contacto directo con los titulares de ambas cámaras y acordaron instalar la mesa de diálogo a partir de las 09:00 de este domingo. No obstante, Lara remarcó que mantiene su postura sobre la invalidez del pleno del viernes y la necesidad de llevar a cabo una sesión formal de cierre.



“Se han comunicado con nosotros y confirmaron su presencia para mañana a las 9 de la mañana. Esperamos que podamos solucionar este conflicto”, afirmó el vicepresidente, quien anticipó que, de lograrse un consenso, la convocatoria a la sesión inaugural se emitiría el lunes para sesionar el próximo miércoles 11 de noviembre.



El conflicto se originó el viernes cuando el presidente del Senado asumió la conducción del pleno y dio por concluida la legislatura 2025-2026, pese a que minutos antes Lara había suspendido y reprogramado la jornada para ayer.