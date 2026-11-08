Maestros ratifican paro de 48 horas y marcha contra la descentralización educativa

El Magisterio Urbano ratificó un paro movilizado de 48 horas para este lunes y martes, con suspensión de actividades, marchas y mítines en rechazo a la descentralización educativa. La medida se mantiene mientras la huelga de hambre del sector cumple su sexto día.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, cuestionó la propuesta del Gobierno de trasladar responsabilidades educativas a las gobernaciones sin garantizar recursos. Aseguró que el sector no recibió una convocatoria formal del ministro de Educación y pidió que el presidente y los nueve gobernadores participen en el diálogo. Por su parte, Rolando Suárez, de la CTEUB, atribuyó el paro al incumplimiento de acuerdos firmados por el Gobierno y el Ministerio de Educación.

La huelga de hambre registra dos bajas de maestros de la Federación de La Paz, que se retiraron por problemas de salud. Los dirigentes aseguran que continuarán la protesta y esperan reforzarla el miércoles con la llegada de representantes de las 31 federaciones del país.