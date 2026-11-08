Oruro comienza a sentir el Carnaval 2027 con el Primer Convite

El Carnaval de Oruro 2027 comenzó a sentirse este domingo en las calles de la capital del folklore con el Primer Convite. La jornada marcó el inicio a las actividades que buscan renovar la fe y devoción a la Virgen del Socavón.

El evento cultural contó con la presencia del alcalde de Oruro, Iván Quispe, y delegados de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), quienes asumieron la representación institucional ante la ausencia de su presidente, Ángel Arancibia.

Son cerca de 50.000 danzarines distribuidos en 52 conjuntos o fraternidades folklóricas que participan del Primer Convite. La primera fraternidad en llegar a la Basílica Menor Nuestra Señora del Socavón fue la Gran Tradicional Auténtica Diablada de Oruro

La Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad se desarrolla en medio de algunos episodios de tensión y desacuerdos entre la ACFO y la Alcaldía, registrados en las últimas semanas por la organización de la festividad.