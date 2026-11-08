El primer año de Rodrigo Paz, entre crisis y escándalos

País
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 08/11/2026 a las 11h15
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Rodrigo Paz cumplirá su primer año de Gobierno este 8 de noviembre, en medio de una profunda crisis económica, dificultades de gobernabilidad y una serie de investigaciones que pusieron bajo cuestionamiento a las instituciones del Estado. 

Su administración tomó decisiones importantes en materia económica, modificó la relación con las organizaciones sindicales y buscó recuperar la confianza internacional. Sin embargo, buena parte de sus principales compromisos continúa pendiente.

El abogado y analista político Paúl Coca, en diálogo con Los Tiempos, considera que la gestión estuvo condicionada por la necesidad de desmontar la estructura estatal construida durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), acostumbrada a los bonos, al gasto público y a una aparente estabilidad económica.

“Sabíamos que el Gobierno de Rodrigo Paz no tendría una administración fácil en términos de gobernabilidad”, señaló.

El costo del ajuste económico

Una de las decisiones de mayor impacto fue la eliminación de la subvención a los combustibles, en diciembre de 2025. La medida buscaba reducir el gasto estatal y frenar el contrabando, pero provocó conflictos sociales y un incremento de los precios del transporte, los alimentos y otros productos de la canasta familiar.

Coca recordó que la eliminación de la subvención había sido propuesta por varios candidatos durante la campaña, entre ellos Paz, Jaime Dunn y Tuto Quiroga. Sin embargo, advirtió que su aplicación agravó la crisis económica heredada de los gobiernos masistas.

La falta de dólares, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo continuaron afectando a la población. El ajuste fiscal todavía no se tradujo en una recuperación económica que alcance a los hogares.

Gobernabilidad 

y conflictos políticos

Los bloqueos de 53 días y las movilizaciones sindicales pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo.

Coca identificó dos decisiones que, a su juicio, favorecieron al Gobierno. La primera fue convertir en voluntarios los aportes económicos que los afiliados entregaban obligatoriamente a sindicatos y organizaciones sociales. 

Según explicó, esa disposición redujo los ingresos de dirigencias que utilizaban esos recursos para financiar medidas de presión.

“Se corta con recursos económicos a los dirigentes que han mostrado interés en acortar el mandato presidencial de Rodrigo Paz”, enfatizó.

El segundo factor fue la división de Libre, la principal fuerza opositora encabezada por Tuto Quiroga, cuyos legisladores terminaron separados entre quienes mantienen su respaldo al excandidato y quienes apoyan al Gobierno.

Para Coca, esta situación debilitó la capacidad de la oposición para actuar coordinadamente en la Asamblea Legislativa. 

También destacó que Paz evitó inicialmente decisiones que pudieran provocar muertes por razones políticas, aunque consideró que tardó demasiado en adoptar medidas extraordinarias frente a la conflictividad.

El pacto fiscal 50%-50% abrió una posibilidad de entendimiento con las regiones, aunque su aplicación sigue pendiente.

Evo Morales, una 

captura pendiente

Uno de los cuestionamientos políticos más persistentes al primer año de Paz fue la falta de ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales. Pese a los anuncios gubernamentales, el expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, respaldado por sus organizaciones sindicales.

Morales enfrenta una orden de aprehensión dentro del proceso por trata agravada de personas y otra investigación relacionada con los bloqueos de mayo y junio de 2026. La falta de ejecución de esas disposiciones alimentó las críticas sobre la capacidad del Ejecutivo para hacer cumplir las decisiones judiciales.

Inversiones e hidrocarburos

La atracción de capital extranjero es uno de los principales objetivos económicos de Paz. El Gobierno anunció una nueva Ley de Inversiones y cambios en la legislación de hidrocarburos para recuperar la producción y generar condiciones para nuevos proyectos.

Coca considera positivo que el mandatario busque proyectar a Bolivia como un país con seguridad jurídica.

“Rodrigo Paz se ha mostrado abierto a recibir inversión extranjera y a querer mostrar al mundo a un país con seguridad jurídica”, señaló.

Sin embargo, las propuestas legislativas necesitan acuerdos políticos y reglas claras para generar confianza. La caída de la producción de gas y la reducción de los ingresos por exportaciones hacen urgente recuperar la exploración, las reservas y la capacidad energética del país.

Narcotráfico y seguridad

En este frente, Coca identifica una de las principales debilidades del Estado: la falta de presencia institucional y de firmeza para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Se siente la ausencia de Estado, ya que debe existir firmeza para la lucha contra el narcotráfico”, manifestó.

Durante la gestión se realizaron operativos e incautaciones. La captura de Sebastián Marset, en mayo de 2026, fue uno de los acontecimientos más importantes. 

Sin embargo, persisten problemas relacionados con el control territorial, las conexiones financieras y la posible protección institucional de las redes criminales.

La seguridad también exige respuestas frente al sicariato y el crimen organizado.

Una nueva 

política internacional

Paz busca modificar la orientación de la política exterior y recuperar relaciones con Estados Unidos, Europa y países de la región. Su agenda se centró en cooperación, financiamiento, apertura comercial e inversiones. La diplomacia económica se convirtió en uno de los argumentos del Ejecutivo para recuperar la confianza internacional. El desafío es transformar esos acercamientos en acuerdos concretos, inversiones productivas y nuevos mercados.

Corrupción y crisis judicial

Los últimos meses del primer año estuvieron marcados por denuncias de corrupción e investigaciones que alcanzaron a autoridades y funcionarios públicos.

El caso de las 31 maletas que llegaron en un vuelo privado desde Estados Unidos a Viru Viru, en noviembre de 2025, salió a la luz en enero de 2026. 

La investigación dejó interrogantes sobre el contenido del equipaje, su destino y las personas que facilitaron su ingreso. El 30 de septiembre fue aprehendido el entonces fiscal general Roger Mariaca, investigado por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. 

El 3 de noviembre, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. 

Laura Rojas

Un día después, Saucedo anunció que había abandonado el país junto a su familia y denunció persecución política. El 5 de noviembre, la exdiputada Laura Rojas amplió su declaración ante la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Aseguró que las maletas pertenecían a Saucedo y afirmó que había guardado silencio por temor a las amenazas contra ella y su familia. 

También sostuvo que desconocía el contenido del equipaje. Sus declaraciones forman parte de una investigación todavía abierta.

Las investigaciones alcanzaron a autoridades de los principales órganos judiciales y plantearon interrogantes sobre posibles conexiones entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

 Coca considera urgente intervenir y reformar el Ministerio Público. En su criterio, las acciones deben traducirse en cambios legales a corto plazo y reformas constitucionales a mediano y largo plazo. El primer año de Paz deja decisiones económicas importantes, cambios en la correlación de fuerzas políticas y compromisos de apertura internacional. También deja pendientes la recuperación económica, caso audios, Cerimedo, las reformas judiciales, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad.

Coca concluye que dos asuntos siguen sin resolverse: la llegada de dólares y la solución de la crisis nacional. A ellos se suman las reformas institucionales y los desafíos de seguridad que marcarán la gestión de 2027.

 

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