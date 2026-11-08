En su primer año, el Gobierno capturó a Marset, decomisó 283 toneladas de droga y reforzó las fronteras

La captura de Sebastián Marset, la incautación de 283 toneladas de droga y el despliegue de operativos policiales en zonas fronterizas forman parte de las acciones que el Gobierno reportó en su primer año de gestión para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

La Oficina del Presidente difundió este domingo un balance de las medidas ejecutadas desde noviembre de 2025, que incluye operativos policiales, cooperación internacional y acciones orientadas a fortalecer el control estatal en regiones vulnerables.

Uno de los resultados más relevantes fue la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026, en un operativo ejecutado por la Policía boliviana en Santa Cruz. La aprehensión fue resultado de una investigación de unidades especializadas y permitió poner fin a su permanencia en el país, luego de que permaneciera prófugo desde 2023.

A este resultado se suman las cifras presentadas por el Ministerio de Gobierno sobre los primeros ocho meses de gestión: 283 toneladas de droga incautadas, 58 avionetas, 370 inmuebles y 573 vehículos decomisados, además de 17 integrantes de organizaciones criminales brasileñas expulsados de Bolivia, según el balance.

Acciones contra redes criminales

El reporte también incluye el operativo ejecutado entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, que derivó en 14 aprehensiones, entre ellas la del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otras autoridades y funcionarios investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El caso contempló el decomiso de recursos económicos y dio paso a investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes. Tras la suspensión de Mariaca, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 1773 y designó a José Urioste como fiscal general interino, el 3 de octubre.

Control en las fronteras y cooperación internacional

Otra de las medidas fue el lanzamiento del plan binacional Fronteras Seguras, el 13 de agosto, en Guayaramerín, Beni, con participación de autoridades policiales de Bolivia y Brasil.

La iniciativa busca reforzar la presencia policial permanente en puntos estratégicos y desarrollar acciones de inteligencia para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que operan en Brasil y tienen presencia en zonas fronterizas de la región.

En el ámbito internacional, Bolivia se incorporó al Escudo de las Américas, con el respaldo de 14 países, y suscribió el Compromiso de Santiago, mecanismos de cooperación destinados a coordinar acciones frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La Oficina del Presidente señaló que estas medidas forman parte de una estrategia orientada a proteger a la población, defender la soberanía y recuperar la presencia del Estado en zonas vulnerables.

El desafío, de acuerdo con el balance, también comprende garantizar investigaciones transparentes, respetar el debido proceso y asegurar que las responsabilidades penales sean establecidas por las instancias judiciales competentes.