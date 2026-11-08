Los Tiempos participa de la VII Cumbre Mundial de Medios en Beijing (China)

La VII Cumbre Mundial de Medios de Comunicación inauguró ayer sus sesiones en Beijing, la capital de China, bajo el lema “Los medios en la era inteligente: del consenso a la acción”, con la participación de cerca de 500 delegados de 330 medios, organismos internacionales y centros de estudios de 112 países. Organizado por la Agencia de Noticias Xinhua y el Gobierno municipal de Beijing, el foro internacional cuenta con presencia boliviana a través del Grupo Multimedia conformado por Los Tiempos, La Prensa y El Alteño, representado en el encuentro por Eduardo Valdivia Zambrana, parte del directorio.



Xinha reportó que durante la jornada inaugural, la asamblea adoptó el Consenso de Beijing y presentó la Iniciativa Global para el Desarrollo Conjunto de Estándares de Aplicación de la Inteligencia Artificial en Medios de Comunicación. Este acuerdo multilateral, respaldado inicialmente por 22 organizaciones periodísticas de alcance global como TASS, Bernama, Independent Media y el Grupo de Medios de China, fija una agenda de trabajo de dos años orientada a salvaguardar la ética periodística, la veracidad informativa, la ciberseguridad y la aplicación inclusiva de las nuevas tecnologías para no profundizar las brechas entre naciones.



En su intervención dentro de las mesas de debate, Valdivia reflexionó desde el Sur Global sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la narrativa periodística. “Debemos alinear los valores de la IA con los valores comunes de la humanidad y aprovechar su tecnología para fomentar la comprensión, la tolerancia, el intercambio y la colaboración entre todas las civilizaciones”, sostuvo.



Asimismo, remarcó que el propósito de la IA no consiste únicamente en acelerar o automatizar contenidos, sino en enriquecer la conexión con la sociedad. “Quizás el camino a lograr que la comunicación impulsada por la inteligencia artificial amplíe los intercambios entre civilizaciones no pasa simplemente por encargarle la creación de contenidos, sino por utilizarla para conocer mejor a nuestras audiencias... Que la IA nos conduzca a crear contenidos de utilidad para el público, formulados con la calidez y proximidad propiciadas por nuestras diferencias y nuestra común calidad humana”, concluyó Valdivia.



La cumbre mediática se inició en 2009 y hoy constituye una importante plataforma global para el intercambio y la cooperación entre medios informativos. La edición pasada se realizó en 2024 en Urumqi, capital de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste chino.