10 alcaldías exigen al Gobierno actualizar precios de obras públicas

País
RED UNO
Publicado el 09/11/2026 a las 21h25
ESCUCHA LA NOTICIA

Los alcaldes, o sus representantes, de las ciudades capitales y de El Alto decidieron exigir al Gobierno la actualización, mediante un decreto, de precios que permita garantizar la continuidad de las obras públicas, además de otras medidas económicas.

Con esos pedidos, concluyeron este lunes 9 de noviembre su reunión de emergencia realizada en La Paz.

La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Fátima Tardío, presentó las conclusiones del encuentro y anunció que los gobiernos municipales esperan que el Ejecutivo emita la mencionada normativa hasta el viernes 13 de noviembre, conforme a compromisos asumidos anteriormente.

“Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este decreto supremo que permita la continuidad de servicios”, manifestó Tardío.

 

Avances concretos en la Agenda 50/50

En su condición de vicepresidenta de la AMB, Tardío explicó que los municipios acordaron exigir una participación directa en el debate sobre la redistribución de los recursos económicos del Estado, dentro de la denominada Agenda 50/50.

La autoridad consideró necesario impulsar una distribución más justa y equitativa de los ingresos, además de reconstruir el pacto fiscal para fortalecer la autonomía financiera municipal.

“Vamos a exigir que nosotros, al igual que otros actores, seamos parte del debate en un altísimo nivel democrático y de participación en el diálogo”, expresó.

Como parte de las conclusiones de su reunión, los alcaldes establecieron una hoja de ruta técnica que contempla siete componentes: definición de la masa coparticipable, normativa del 50/50, cronograma de convergencia fiscal, reducción de cargas financieras, restitución de recursos, actualización del Sistema Único de Salud (SUS) y reformas legales.

 

Devolución del 12% del IDH

Otro de los acuerdos alcanzados fue exigir la restitución de los recursos correspondientes al 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Estamos exigiendo la devolución de los recursos retenidos en el 2025 y la suspensión de la retención para el 2027”, afirmó Tardío.

La vicepresidenta de la AMB sostuvo que este planteamiento constituye uno de los principales puntos de coincidencia entre los gobiernos municipales.

 

Transferencia de gastos

Los alcaldes también acordaron promover modificaciones legales para que el nivel central del Estado asuma determinados gastos que actualmente recaen sobre los municipios.

Entre las propuestas figura una modificación a la Ley 977 para que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el pago del bono para personas con discapacidad.

Asimismo, plantearon revisar el 10% destinado a seguridad ciudadana y elaborar un inventario técnico y jurídico de las obligaciones financieras que corresponden al Gobierno central.

“Que los municipios ya no asuman algunas cargas que competen estrictamente al nivel central”, explicó Tardío.

 

Decreto, demanda inmediata

La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB remarcó que la aprobación del decreto de actualización de precios de la construcción de obras públicas constituye una de las necesidades más urgentes para las municipalidades.

Explicó que los incrementos en los costos de construcción y operación dificultan la ejecución de proyectos y la prestación de servicios públicos.

“Esta es una medida urgente y vital que garantizará las obras en ejecución, su continuidad, su conclusión y algunas salvedades necesarias para el funcionamiento de todos nuestros municipios”, señaló.

Además, los alcaldes plantearon revisar mecanismos que permitan fortalecer las recaudaciones propias, entre ellos el retorno de la inspección técnica vehicular al ámbito municipal.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Asambleísta alerta de contaminación del agua de Misuni por minería ilegal

Lo más compartido

1
Consejo de la Magistratura declara su neutralidad en caso referido a Mariaca
2
Nadia Beller está asilada en la embajada de México, pero no tiene el salvoconducto para dejar el país
3
A partir de este lunes el pan sube a Bs 1 en Cochabamba
4
León XVI celebró misa para 2,5 millones fieles en Buenos Aires
5
Magisterio Urbano inicia paro de 48 horas con suspensión de clases

Más en País

09/11/2026
El Senado sesiona en Potosí y aprueba proyecto de ley para su aeropuerto internacional
Los potosinos celebran este martes el 216 aniversario del levantamiento patriota del 10 de noviembre de 1810 que contribuyó al proceso de emancipación de los...
Ver más
09/11/2026
Nadia Beller está asilada en la embajada de México, pero no tiene el salvoconducto para dejar el país
La ciudadana boliviana Nadia Beller Delgadillo, quien fue pareja del ahora detenido Fernando Cerimedo a quien denunció por intento de feminicidio y a quien...
Ver más
El magisterio urbano de Bolivia ingresa este lunes en un paro nacional movilizado de 48 horas, con suspensión de actividades educativas y movilizaciones en todo el país, en rechazo a la transferencia...
Ver más
09/11/2026
Magisterio Urbano inicia paro de 48 horas con suspensión de clases
La Vicepresidencia del Estado rechazó ayer la existencia de un paralelismo legislativo y advirtió que cualquier sesión convocada al margen del vicepresidente Edmand Lara, en su condición de...
Ver más
09/11/2026
Lara llama a inaugurar año legislativo en medio de pugna con jefes de Cámaras
El Carnaval de Oruro 2027 ya ha sido reglamentado, pero todavía no tiene resuelta una de sus principales dificultades: la coordinación entre las instituciones responsables de su organización.
Ver más
09/11/2026
Oruro, el Carnaval de la discordia por exigencia de transparencia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anticipó este lunes que el Ejecutivo otorgará el salvoconducto solicitado por Nadia Beller, quien recibe asilo diplomático en la Embajada de México en...
Ver más
09/11/2026
Oviedo anticipa que el Gobierno otorgará salvoconducto a Beller, asilada en la embajada de México
En Portada
09/11/2026 Seguridad
El Consejo de la Magistratura, bajo investigación
El Ministro de Gobierno dice que la red de Mariaca y Saucedo “tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con2 (esa instancia del...
vista
09/11/2026 Seguridad
Allanan el domicilio de Romer Saucedo en Sucre
A mediodía de este lunes, el personal de la Fiscalía y la Policía allanó el domicilio del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo,...
vista
09/11/2026 Seguridad
Consejo de la Magistratura declara su neutralidad en caso referido a Mariaca
Un comunicado de esa instancia desvirtúa la validez de otro emitido horas antes precisando “que ningún asesor de la Presidencia del Consejo de la Magistratura...
vista
09/11/2026 Seguridad
Primer año de gestión: Oviedo dice que se aprehendió a 2.682 narcotraficantes y más de 20 cabecillas
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este lunes que el 8 de noviembre del 2025 y el 25 octubre del 2026 lograron la aprehensión de 2.682...
vista
09/11/2026 País
10 alcaldías exigen al Gobierno actualizar precios de obras públicas
Los alcaldes de las nueve capitales de departamento y de El Alto sostuvieron una reunión de emergencia. Concluyeron con varias demandas, la más urgente es la...
vista
09/11/2026 País
Luis Ramiro García Pérez asume la presidencia de la ICAM
El Directorio de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM) eligió como nuevo presidente a Luis Ramiro García Pérez, un industrial dedicado a la...
vista
Actualidad
La asambleísta departamental de Cochabamba, Claudia Martínez, de APB-Súmate, denunció ayer a través de sus redes...
Ver más
10/11/2026 Cochabamba
Asambleísta alerta de contaminación del agua de Misuni por minería ilegal
Declaraciones de los sospechosos de haber asesinado a dos brasileños el 20 de octubre en Warnes condujeron a los...
Ver más
09/11/2026 Seguridad
Hallan municiones, uniformes y equipos de comunicación en una casa de Santa Cruz
Entidades nacionales empresariales, profesionales, y sindicales del sector emitieron un pronunciamiento conjunto...
Ver más
09/11/2026 Economía
Bloque de la construcción exige reajuste de precios de obras públicas
Un comunicado de esa instancia desvirtúa la validez de otro emitido horas antes precisando “que ningún asesor de la...
Ver más
09/11/2026 Seguridad
Consejo de la Magistratura declara su neutralidad en caso referido a Mariaca
Deportes
Una grata experiencia vivió la Selección Nacional en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de fútbol que se jugó en...
Ver más
09/11/2026 Fútbol
Ven positiva la participación de Bolivia en la Copa del Mundo Sub-15 de la FIFA
La primera Media Maratón Internacional 21K “Oruro con Dignidad” se convirtió en la más prueba pedestre más grande de...
Ver más
08/11/2026 Multideportivo
Oruro hace historia en la primera Media Maratón Internacional 21K
Bolivia presentó este viernes a la nómina de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos contra Perú y...
Ver más
06/11/2026 Fútbol
Con cinco nuevas incorporaciones, Bolivia presenta a la nómina para amistosos contra Perú y Ecuador
Real Potosí pasó a las semifinales de la Copa de la División Profesional del fútbol boliviano tras eliminar ayer a...
Ver más
06/11/2026 Fútbol
Real Potosí da un batacazo y elimina a Bolívar, uno de los favoritos, en la Copa Nacional
Tendencias
América Latina y el Caribe reportan el descenso más pronunciado entre todas las regiones evaluadas por el Índice...
Ver más
09/11/2026 Medio Ambiente
Las poblaciones de fauna silvestre cayeron un 95 % en América Latina y el Caribe en últimos 50 años
Doble Click
La película Mar Oscuro del cineasta Andrés Julián Mamani Osorio se proyectará por primera vez el martes 24 de noviembre...
Ver más
09/11/2026 Cine
Estreno en La Paz: "Mar Oscuro" llega por primera vez a la pantalla grande
El arte escénico se apodera de Cochabamba con el desarrollo del Festival de Teatro Bertol Brecht, cuyo comienzo está...
Ver más
09/11/2026 Cultura
Agenda: El Festival de Teatro Bertol Brecht genera expectativa
Cuatro propuestas escénicas de primer nivel, interpretadas por reconocidos elencos nacionales, animarán la...
Ver más
08/11/2026 Espectáculos
El Festival de Teatro Bertol Brecht reúne a cuatro compañías de jerarquía
Raquel Maldonado, directora del Ensamble de Moxos, relata el éxito que replicó el grupo musical en su gira por Europa,...
Ver más
08/11/2026 Cultura
El Ensamble de Moxos cautiva a Europa