Beller afirma que Saucedo, el Presidente y Cerimedo almorzaron juntos en el cumpleaños de Paz Zamora

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Publicado el 09/11/2026 a las 10h51
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La abogada y activista Nadia Beller, quien se encuentra en la embajada de México tras pedir asilo político, reveló este lunes que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, almorzó con el presidente Rodrigo Paz y el asesor presidencial Fernando Ceriemdo en el cumpleaños de Jaima Paz Zamora.

En una entrevista con Bolivision, Beller se negó a hablar acerca de su relación de amistad con Saucedo, pero aseguró que es una persona íntegra.

“A Romer lo conozco antes de que sea magistrado, no creo en nada de lo que lo están sindicando. Creo que es una persona íntegra, nunca he hecho hasta el momento ningún consorcio ni ninguna situación de negocio irregular con él”, indicó Beller.

Mencionó además que Saucedo y Cerimedo se conocían y que incluso ambos estuvieron en un almuerzo por el cumpleaños del padre de Paz.

“(Saucedo) compartió mesa en el cumpleaños del padre del presidente Rodrigo Paz, con quien compartió varias veces vuelo, como me lo comentaba el propio Fernando, con quien habló hartísimas veces”, sostuvo.

En la entrevista fue enfática en mencionar que no permitirá que el Gobierno construya una “novela” en torno a su caso.

Beller, quien fue pareja del ahora detenido Fernando Cerimedo a quien denunció por intento de feminicidio y a quien descubrió como poderoso asesor presidencial, está asilada en la embajada de México en Bolivia, desde el pasado 4 de noviembre.

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