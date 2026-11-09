Luis Ramiro García Pérez asume la presidencia de la ICAM
El Directorio de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM) eligió como nuevo presidente a Luis Ramiro García Pérez, un industrial dedicado a la producción de materiales de acero, como su nuevo presidente.
La institución informó a través de un reporte de prensa que conformó su directorio de la siguiente manera:
“Hoy, 9 de noviembre, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Directorio de la ICAM, oportunidad en la que se eligió a la Directiva de la Institución por la gestión 2026 – 2027, misma que quedó conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Luis Ramiro García Pérez
PRIMERA VICEPRESIDENTE: Svetlana Gerasimenko
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Carlos Molina Comboni
TERCER VICEPRESIDENTE: Carlos Contreras Machicado
TESORERO: Pietro Olaguivel Jordán
PAST PRESIDENTE: Wildo Dolz Vásquez
GERENTE GENERAL: Alberto Arze Barrenechea
El nuevo Presidente de la ICAM, Ramiro García, empresario industrial con un larga trayectoria dirigencial, agradeció a los miembros del Directorio por el apoyo brindado, a tiempo de felicitar y reconocer la labor del Presidente saliente, Wildo Dolz.
El Directorio que acompañará esta gestión se encuentra integrado por:
DIRECTORES TITULARES
- Emilio Bernardo Toro Silva – NACIONAL SEGUROS S.A.
- Juan Luis Arcani Arcani – COBOCE R.L.
- Jean Marcelo Siles Llanos – FABOCE S.R.L.
- Mauricio Enrique Garrón Daza – PLASTIFORTE S.R.L.
- René Marcos Córdova Achá – TAIYO MOTORS S.A.
- Mario Daniel Rollano Quiroga – MULTI INTERNACIONAL S.R.L.
- Eddy Peter Méndez Saavedra – TOYOTA BOLIVIA S.A.
- Rolando Alberto Garnica Arostegui – GAAR INGENIERÍA
- Erick Enrique Reinicke Ostria – REINICKE OSTRIA ESTUDIO DE ABOGADOS S.R.L.
- Erik Mauricio Sotomayor Yevenes – EJE S.R.L.
DIRECTORES SUPLENTES
- Rodolfo Eduardo Saavedra Virreira – PIL ANDINA S.A.
- Juan Carlos Miranda Urquidi – BANCO SOLIDARIO S.A.
- Jorge Antonio Rodríguez Sabag – AXS BOLIVIA S.A.
- Jorge Alberto Pavisic Antezana – CENTRO DE INVERSIONES TURÍSTICAS S.A.
- Ingmar Javier Quilla Morón – INDUSTRIAS POLIFORM LTDA.
- Daniel Federico Mercado Fernández – RECUMET S.R.L.
- Walter Hugo Villarroel Fernández – BOLIVIAN AMERICAN CONSULTING S.R.L.
- Magaly Jhanneth Castro Claure – R & MC PRODUCCIONES