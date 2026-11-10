AJAM halla indicios de minería ilegal en el sector de Misicuni

País
ABI
Publicado el 10/11/2026 a las 11h01
ESCUCHA LA NOTICIA

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que, tras una inspección técnica de oficio en el sector de Misicuni en Cochabamba, identificó indicios de actividad minera irregular.

Durante la intervención, registró los puntos georreferenciales correspondientes, pese a la tranca instalada en el camino que no impidió completar la inspección desarrollada el pasado 30 de octubre.

“Como parte de sus actuaciones, la AJAM fijó una notificación oficial dirigida a la cooperativa involucrada, directamente en la tranca y en presencia de testigos”, detalló la institución estatal.

Afirmó que continuará con las acciones de fiscalización y verificación para establecer las condiciones de las actividades identificadas y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa minera vigente.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
AJAM halla indicios de minería ilegal en el sector de Misicuni
2
Asambleísta alerta de contaminación del agua de Misuni por minería ilegal
3
Paz responde a Lara y descarta acudir a la Asamblea para dar su informe
4
El Magisterio Urbano cumple segundo día de paro irregular en el eje central y el Gobierno convoca al diálogo
5
Comunicado Viva cobro revertido

Lo más compartido

1
Oviedo: la DEA informa a Bolivia sobre Mariaca y Saucedo
2
Nadia Beller está asilada en la embajada de México, pero no tiene el salvoconducto para dejar el país
3
A partir de este lunes el pan sube a Bs 1 en Cochabamba
4
Consejo de la Magistratura declara su neutralidad en caso referido a Mariaca
5
León XIV reivindica la atención a las personas con discapacidad

Más en País

10/11/2026
Potosí conmemora su 216 aniversario con actos cívicos y la inauguración de su aeropuerto internacional
Con la participación de autoridades nacionales, Potosí inició los actos conmemorativos en honor a su 216 aniversario que se celebra este 10 de noviembre.
Ver más
10/11/2026
Paz responde a Lara y descarta acudir a la Asamblea para dar su informe
El presidente Rodrigo Paz respondió al presidente Edman Lara Montaño a través de una carta para informar que no podrá brindar su informe de su primer año de...
Ver más
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó hoy que el Juez 13vo. de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz dispuso la detención preventiva por seis...
Ver más
10/11/2026
Procuraduría logra una nueva detención para Franklin Flores por la planta piscícola del Titicaca
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, no asistirá a la sesión de inauguración de la legislatura 2026-2027, a la que fue invitado por el vicepresidente Edmand Lara.
Ver más
10/11/2026
Por viaje a Turquía, Paz no asistirá a la apertura de la segunda legislatura
La Policía gasificó a estudiantes y representantes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo que intentaron bloquear la autopista La Paz-El Alto como medida de protesta contra la descentralización...
Ver más
10/11/2026
Policía gasifica a docentes y estudiantes que intentaron bloquear la autopista La Paz-El Alto
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este martes que se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de exmiembros y cuatro funcionarios que presuntamente recibieron...
Ver más
10/11/2026
Transparencia denuncia a exmiembros del directorio de la CNS por desvío de Bs 95 millones
En Portada
10/11/2026 País
Maestros exigen la renuncia del ministro de Educación tras tensas protestas
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) cumplió una nueva jornada de protesta en rechazo a la descentralización de la educación.
vista
10/11/2026 Seguridad
Oviedo: la DEA informa a Bolivia sobre Mariaca y Saucedo
Las instancias de seguridad trabajan "estrechamente" no solo con esa agencia de EEUU, explica el Ministro de Gobierno, sino también con organizaciones...
vista
10/11/2026 País
Policía gasifica a docentes y estudiantes que intentaron bloquear la autopista La Paz-El Alto
La Policía gasificó a estudiantes y representantes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo que intentaron bloquear la autopista La Paz-El Alto como medida...
vista
10/11/2026 País
Paz responde a Lara y descarta acudir a la Asamblea para dar su informe
El presidente Rodrigo Paz respondió al presidente Edman Lara Montaño a través de una carta para informar que no podrá brindar su informe de su primer año de...
vista
10/11/2026 País
AJAM halla indicios de minería ilegal en el sector de Misicuni
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que, tras una inspección técnica de oficio en el sector de Misicuni en Cochabamba, identificó...
vista
10/11/2026 País
Transparencia denuncia a exmiembros del directorio de la CNS por desvío de Bs 95 millones
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este martes que se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de exmiembros y cuatro...
vista
Actualidad
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Abel Zuazo, informó hoy que tras el fallo en contra...
Ver más
10/11/2026 Cochabamba
Tras fallo contra Leyes, la Alcaldía de Cochabamba buscará recuperar recursos
Las instancias de seguridad trabajan "estrechamente" no solo con esa agencia de EEUU, explica el Ministro de Gobierno,...
Ver más
10/11/2026 Seguridad
Oviedo: la DEA informa a Bolivia sobre Mariaca y Saucedo
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) cumplió una nueva jornada de protesta en...
Ver más
10/11/2026 País
Maestros exigen la renuncia del ministro de Educación tras tensas protestas
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este martes que se formalizó una denuncia ante el Ministerio...
Ver más
10/11/2026 País
Transparencia denuncia a exmiembros del directorio de la CNS por desvío de Bs 95 millones
Deportes
Universitario de Vinto perdió dos puntos en la parte final del partido que igualó a un gol por lado con Aurora. La U se...
Ver más
10/11/2026 Fútbol
U de Vinto pierde dos puntos en el final y continúa en la zona baja del descenso
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya ayer se subió al podio en la categoría -55 kilogramos y le regaló al...
Ver más
10/11/2026 Multideportivo
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya gana bronce en los Juegos de la Juventud
Una grata experiencia vivió la Selección Nacional en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de fútbol que se jugó en...
Ver más
09/11/2026 Fútbol
Ven positiva la participación de Bolivia en la Copa del Mundo Sub-15 de la FIFA
La primera Media Maratón Internacional 21K “Oruro con Dignidad” se convirtió en la más prueba pedestre más grande de...
Ver más
08/11/2026 Multideportivo
Oruro hace historia en la primera Media Maratón Internacional 21K
Tendencias
América Latina y el Caribe reportan el descenso más pronunciado entre todas las regiones evaluadas por el Índice...
Ver más
09/11/2026 Medio Ambiente
Las poblaciones de fauna silvestre cayeron un 95 % en América Latina y el Caribe en últimos 50 años
Doble Click
El reencuentro del legendario grupo boliviano Awatiñas con el público cochabambino, después de 15 años, se producirá...
Ver más
10/11/2026 Cultura
Los Awatiñas llegan a Cochabamba para reencontrarse con su público
La película Mar Oscuro del cineasta Andrés Julián Mamani Osorio se proyectará por primera vez el martes 24 de noviembre...
Ver más
09/11/2026 Cine
Estreno en La Paz: "Mar Oscuro" llega por primera vez a la pantalla grande
El arte escénico se apodera de Cochabamba con el desarrollo del Festival de Teatro Bertol Brecht, cuyo comienzo está...
Ver más
09/11/2026 Cultura
Agenda: El Festival de Teatro Bertol Brecht genera expectativa
Cuatro propuestas escénicas de primer nivel, interpretadas por reconocidos elencos nacionales, animarán la...
Ver más
08/11/2026 Espectáculos
El Festival de Teatro Bertol Brecht reúne a cuatro compañías de jerarquía