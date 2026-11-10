AJAM halla indicios de minería ilegal en el sector de Misicuni

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que, tras una inspección técnica de oficio en el sector de Misicuni en Cochabamba, identificó indicios de actividad minera irregular.

Durante la intervención, registró los puntos georreferenciales correspondientes, pese a la tranca instalada en el camino que no impidió completar la inspección desarrollada el pasado 30 de octubre.

“Como parte de sus actuaciones, la AJAM fijó una notificación oficial dirigida a la cooperativa involucrada, directamente en la tranca y en presencia de testigos”, detalló la institución estatal.

Afirmó que continuará con las acciones de fiscalización y verificación para establecer las condiciones de las actividades identificadas y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa minera vigente.