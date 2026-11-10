Maestros exigen la renuncia del ministro de Educación tras tensas protestas

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) cumplió una nueva jornada de protesta en rechazo a la descentralización de la educación.

Además de mantener su huelga de hambre, que inició hace una semana con decenas de piquetes a nivel nacional, y su paro de actividades de 48 horas, el Magisterio realizó una marcha este martes en la ciudad de La Paz.

La marcha llegó hasta cercanías del Ministerio de Educación, donde los maestros realizaron un mitin de protesta.

Ahí, se ratificó el rechazo a la intención del Gobierno central de transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones y enfatizaron que defenderán la educación pública y gratuita.

En ese sentido, los maestros también exigieron la renuncia del ministro de Educación, Erick Sanjinés, a quien tildaron de "incapaz" y advirtieron con también empezar a pedir la dimisión del propio presidente del Estado, Rodrigo Paz.

Precisamente, los maestros llevaron un muñeco que referenciaba al apodo que tiene el Jefe de Estado, de 'pollo', y lo empezaron a chicotear y hasta quemar en plena vía pública.

Fue ahí que la Policía, que seguía de cerca la protesta, intervino. Primero, con un extinguidor, apagó el muñeco que ardía en fuego y luego empezó a dispersar a los maestros, quienes denunciaron el uso de gases lacrimógenos.

La ejecutiva del Magisterio de La Paz, Aní Bozo, criticó el accionar policial y pidió respetar el derecho a la protesta. Afirmó que si bien hay un Estado de Excepción, el país no vive en dictadura y pidió a la policía unirse a la lucha del "pueblo".

Minutos después, los maestros volvieron a iniciar su marcha, según se informó camino a la Plaza del Estudiante, donde intentarán instalar un punto de bloqueo.