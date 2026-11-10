El Magisterio Urbano cumple segundo día de paro irregular en el eje central y el Gobierno convoca al diálogo

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Publicado el 10/11/2026 a las 7h38
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El Magisterio Urbano cumple este martes su segunda jornada de paro en el eje central del país, en rechazo a la transferencia de los institutos tecnológicos del Gobierno nacional a las gobernaciones. Sin embargo, la medida de presión se acata de manera irregular en las principales ciudades.

Desde el centro de la ciudad de La Paz, reportan que algunas unidades educativas han acatado la medida y en otras han pasado clases de manera normal.

Para este martes los maestros nuevamente han anunciado que saldrán a protestar por las calles del centro paceño.

Situación similar se refleja en Cochabamba, desde donde señalan que las clases han sido irregulares en algunas unidades educativas. En otras y por la incertidumbre que existe algunos padres han optado por no enviar a sus hijos a clases.

Debido a esta situación, desde la Dirección Departamental de Educación han señalado que pedirán lista de asistencias de los maestros en las diferentes unidades educativas fiscales y de convenio.

Para esta jornada, los maestros han anunciado que realizarán una marcha de protestas por las calles del centro cochabambino.

Entretanto, en Santa Cruz la situación de las clases se desarrolla de manera irregular, hay quienes han optado por acatar la medida y en otras han decidido pasar clases de manera normal.

Ante esta situación, desde la Dirección Departamental de Educación han reiterado que las clases deben cumplir los 200 días hábiles y debido a la situación que se está registrando en algunas unidades educativas han indicado que deben adaptar el calendario escolar para cumplir con lo establecido por ley.

En la capital cruceña la Federación de Maestros Urbanos cumple su 8vo día de huelga y en horas de la mañana se dirigirán en una marcha hasta la Dirección Departamental de Educación donde realizarán un mitin de protesta.

Por su parte, el ministro de Educación Erick Sanjinés ha convocado al diálogo nuevamente al sector. La autoridad espera que el encuentro se dé entre este miércoles y jueves para explicar al sector en que consiste el anteproyecto de ley que pretenden trabajar en beneficio de la educación.

 

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