Paz responde a Lara y descarta acudir a la Asamblea para dar su informe

El presidente Rodrigo Paz respondió al presidente Edman Lara Montaño a través de una carta para informar que no podrá brindar su informe de su primer año de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque debe realizar un viaje a la Cumbre de Líderes Mundiales en Turquía.

Lara convocó al presidente del Estado la sesión del 11 de noviembre y brindar un informe sobre su primer año de gestión en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurionacional. Sin embargo, el mandatario respondió por escrito que no acudirá y que envió sus informes escritos.

Paz dijo que ha remitido el informe escrito sobre su primer año de gestión acompañando las memorias de los ministerios. "De esta manera de ha dado cumplimiento a la previsión constitucional en los términos expresamente establecidos, que contemplan la presentación de un informe escrito".

"Asimismo, hago conocer que, Bolivia participará de la Cumbre de Líderes Mundiales que se llevará a cabo a partir del 11 de noviembre de 2026 como parte central de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Atalya, Turquía, cuya agenda internacional requiere mi presencia, motivo por el cual no me será posible participar de la sesión convocada".