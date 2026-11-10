Policía gasifica a docentes y estudiantes que intentaron bloquear la autopista La Paz-El Alto

La Policía gasificó a estudiantes y representantes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo que intentaron bloquear la autopista La Paz-El Alto como medida de protesta contra la descentralización de los institutos técnicos.

Cerca del mediodía, un grupo de estudiantes procedió a bloquear el carril de subida de la autopista. Ante esta situación, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados.

Tras la intervención policial, los estudiantes se retiraron del lugar. Hasta el momento, los efectivos resguardan la zona y los vecinos volvieron a transitar por el sector.