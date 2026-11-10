El presidente Rodrigo Paz está en Turquía

El presidente Rodrigo Paz llegó este martes, madrugada del miércoles en Turquía, a la ciudad costera de Antalya, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), donde prevé sostener reuniones con gobiernos, fundaciones e instituciones vinculadas al medio ambiente para gestionar inversiones destinadas a Bolivia.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario boliviano informó que arribó a territorio turco durante la madrugada, después de realizar un largo viaje con escalas en diferentes aeropuertos.

Paz señaló que durante su participación en este encuentro internacional sostendrá reuniones con representantes de distintos gobiernos y organizaciones para abordar temas relacionados con el medio ambiente y las oportunidades de desarrollo para el país.

“Si cuidamos recibimos ingresos y eso es lo que damos acá. Aquí no se para de trabajar y luego de varios aviones, varios aeropuertos hemos llegado para poder sacar la patria adelante y representarla de la mejor manera y traer aquellas inversiones que tanto estamos luchando por Bolivia”, manifestó en un mensaje audiovisual.

El jefe de Estado también señaló que la participación de Bolivia en la COP31 busca generar oportunidades de inversión y promover iniciativas que permitan aprovechar los recursos naturales mediante acciones de protección ambiental.

La COP31

Es la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Comenzó este lunes y se prolonga hasta el 20 de noviembre. Turquía, el país anfitrión ejerce la presidencia del encuentro, mientras que Australia lidera las negociaciones diplomáticas conjuntas.

El evento reúne a delegaciones de casi 200 países, líderes mundiales, empresas, organismos internacionales y sociedad civil.

Sus objetivos son buscar los medios de pasar de las promesas políticas a resultados reales y acelerar la ejecución de medidas frente al calentamiento global, negociar y destinar recursos para que los países en desarrollo puedan afrontar la crisis y hacer una transición justa.

Asimismo, las deliberaciones se enfocarán en la relación entre los sistemas alimentarios (que generan gran parte de los gases de efecto invernadero y sufren el impacto del hambre climática) y la salud pública, además de buscar alternativas para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C.