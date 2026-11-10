Procuraduría logra una nueva detención para Franklin Flores por la planta piscícola del Titicaca

País
Redacción Central
Publicado el 10/11/2026 a las 11h56
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La Procuraduría General del Estado (PGE) informó hoy que el Juez 13vo. de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz dispuso la detención preventiva por seis meses de Franklin Flores Córdova en el recinto penitenciario de San Pedro.

La determinación judicial se consolidó durante la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares correspondiente a un nuevo proceso penal iniciado en contra del exgerente por el delito de legitimación de ganancias ilícitas (Caso "Emapa LGI").

Este nuevo proceso se originó en el marco de la investigación que la Fiscalía Departamental de La Paz desarrolla contra Flores Córdova, en la cual el imputado habría realizado operaciones financieras y comerciales destinadas a ocultar el origen ilícito de recursos de los que se habría apropiado. Dichos recursos provendrían de la ejecución irregular del proyecto “Implementación de Planta Piscícola en el Lago Titicaca”, lo que habría ocasionado un detrimento económico de Bs 44 millones al Estado Plurinacional de Bolivia.

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