Transparencia denuncia a exmiembros del directorio de la CNS por desvío de Bs 95 millones

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Publicado el 10/11/2026 a las 14h07
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El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este martes que se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de exmiembros y cuatro funcionarios que presuntamente recibieron más de Bs 95 millones de la Caja Nacional de Salud (CNS) en cinco cheques emitidos bajo la modalidad de "fondos en avance".

"Lo que hizo la Caja Nacional de Salud fue sacar más de 95 millones de bolivianos en la modalidad de fondos en avance y entregarlos en cheques a funcionarios", señaló el viceministro en conferencia de prensa.

Asimismo, la autoridad señaló que Carlos Colque Huarachi, un funcionario, habría recibido dos cheques, un por más de Bs 40 millones y el otro por más de Bs 2 millones.

Además, explicó que los recursos fueron entregados para supuestamente realizar compras de medicamentos e insumos médicos, pese a que este "fondo de avance" no estaría permitido para ese tipo de adquisiciones.

Según el informe de la Contraloría y una auditoría interna, en 2023 no existió ninguna emergencia que justificara la entrega de esos recursos.

En ese sentido, el viceministro indicó que el Gobierno hará el rastreo de los Bs 95 millones desviados, para identificar si el dinero está en poder de los exdirectivos y funcionarios o de otros beneficiarios.

Por otra parte, el viceministro indicó que también están investigando mediante el Servicio de Registro Cívico (Sereci) si existe parentesco entre Carlos Colque Huarachi y Juan Carlos Huarachi.

"Parte de las diligencias investigativas es que el SERECI pueda establecer el vínculo de parentesco entre ambos", señaló. Sin embargo, aclaró que la investigación no se limitará a ese aspecto, sino que buscará determinar dónde están los más de Bs 95 millones y quiénes se beneficiaron con su disposición.

"Entendemos que miembros del directorio habían aprobado esos cheques. En ese momento, la cabeza del directorio ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) era Juan Carlos Huarachi, y se dice que en ese entonces quien habría cobrado ese cheque sería el señor Jorge Guarachi, que sería su sobrino, y se habla de una hermana del diputado que también habría participado de esto", indicó García.

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