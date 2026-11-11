García Linera se va a México tras el inicio de la investigación de la matanza en el Hotel Las Américas

El vocero presidencial, José Luis Galvez, confirmó la mañana de este miércoles que el exvicepresidente Alvaro García Linera se fue a México en el contexto de que es procesado por la masacre en el Hotel las Américas (Santa Cuz) en abril de 2009.

“El señor ha preferido irse a México en lugar de afrontar lo que corresponde… “Si de verdad cree que es inocente, debería más bien darnos las muestras de que ese es el proceder adecuado, presentarse a la justicia”, sostuvo Galvez.

El 16 de abril de 2009 un operativo de la Policía tomó el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde fueron eliminados Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, quienes fueron identificados por la Policía como presuntos terroristas.

Esa jornada, García Linera estaba como presidente nterino del estado, mientras que Evo Morales habia viajado al exterior para cunplir una agenda.

Durante la intervención también fueron aprehendidos Mario Tadic Astorga y Elöd Tóásó.

“Es la segunda vez que acude a México, todos van a México, y en realidad tiene que ver con un problema que él debería reconocer como un problema histórico y que ya hay un consenso entre, digo yo, la inmensa mayoría de los bolivianos de que lo que hubo fue ejecución criminosa”, declaró.

La anterior semana, la Fiscalía General del Estado inició la investigación preliminar dentro de la proposición acusatoria en contra de Evo Morales y Álvaro García Linera, denunciados por la masacre del hotel Las Américas, luego de que la Sala Penal del TSJ decretara el inicio de esta fase. El Fiscal General tiene 30 días hábiles para determinar si corresponde o no presentar un requerimiento acusatorio contra los exmandatarios o archivar la causa.

“Ya estamos en actos investigativos”, señaló de manera escueta el fiscal general José Armando Urioste, consultado por CORREO DEL SUR, después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinara la radicatoria de la proposición acusatoria presentada por la agrupación política Libre, que impulsa un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera para investigar los hechos acaecidos el 16 de abril de 2009.