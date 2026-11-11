Los maestros marchan en regiones yen La Paz se enfrentan con la Policía

Al menos en seis departamentos del país se cumplió ayer el paro de actividades con marchas callejeras del magisterio urbano en contra de la transferencia de los Institutos Técnicos y Tecnológicos (ITT) a las gobernaciones.

Si bien la mayoría de las marchas fueron pacíficas, en la sede de Gobierno se registraron violentos enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Boliviana. Al momento, se reportan 35 estudiantes detenidos y una cantidad indeterminada de heridos.

Familiares y dirigentes del magisterio pidieron la liberación de más de 30 profesores y estudiantes del Instituto Pedro Domingo Murillo que fueron aprehendidos por bloquear la autopista La Paz - El Alto, a la altura de la zona de Achachicala.

Paro

“Pedimos ingresar para asumir defensa, pedimos que sean liberados. Ellos no estaban haciendo nada, por precautelar su seguridad a raíz de la gasificación han ingresado al instituto y los han aprehendido”, informó el abogado de los arrestados, José Luis Villca.

Ayer se cumplió el segundo día del paro de 48 horas declarado por la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, en rechazo a la descentralización de la educación y en defensa de la educación fiscal y gratuita.

En la mañana se realizó una masiva marcha de profesores que partieron desde la Cervecería y recorrieron las calles hasta las oficinas del Ministerio de Educación, ubicadas en la avenida Arce.

En los videos que circularon en las redes sociales, se ve que los movilizados prendieron fogatas con ramas de árboles y colocaron piedras y tierra para evitar el paso vehicular, mientras la Policía lanzaba gases para ahuyentar a los estudiantes, que gritaban que se lanzaran los petardos.

Golpes

Los testimonios de algunos profesores señalan que los policías “golpearon con sus armas a los profesores del Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo y gasificaron a maestras”, relató una de las afectadas entre lágrimas.

En Cochabamba, la UTOP intentó detener una marcha del magisterio, sin embargo, fracasó en ese intento. La marcha de profesores fue perseguida por varios policías, pero estos no pudieron dispersarlos y los marchistas optaron por cambiar de carril, según Tele Estrella

La protesta recorrió la avenida Blanco Galindo y avanzó rumbo al centro de la ciudad. Los profesores piden garantías para la estabilidad laboral y el pago de sus salarios ante el planteamiento de descentralización educativa