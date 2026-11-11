Mirian Rosell asume como magistrada titular del TSJ

Mirian Rosell asumió como magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Santa Cruz ante la ausencia de Romer Saucedo, expresidente de esa instancia que se declaró en el exilio y dejó de cumplir sus funciones desde la semana pasada.

La medida se registra en medio del vencimiento del plazo de seis días otorgado por la Sala Plena del TSJ a Saucedo para retornar al país y reincorporarse a sus funciones o justificar su ausencia.

"Acaban de habilitarme en sesión ordinaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia", confirmó Rosell en contacto con Unitel.

Hasta hoy, Rosell era la magistrada suplente en el TSJ al ser la segunda candidata más votada en las últimas elecciones judiciales.

Ayer, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que esa instancia certificó la condición de Rosell como magistrada suplente.

"Estoy con los trámites administrativos, y el día de mañana (jueves) habrá una sesión de sala para poder incorporarme como magistrada titular y ahí, obviamente, ya empiezan mis funciones", dijo Rosell.

Romer Saucedo, cabe recordar, se declaró en el autoexilio y a momento se desconoce su paradero, aunque no presentó la renuncia a su cargo de magistrado del TSJ. Tiene una orden de aprehensión por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.