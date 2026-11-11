Paz confirma que no asistirá a la sesión inaugural de la ALP

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, envió una carta al vicepresidente y principal autoridad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, para reiterar su imposibilidad de asistir a la sesión que inaugurará la gestión legislativa 2026-2027, este miércoles 11 de noviembre.

Lara había invitado a Paz a participar de la sesión y, en la oportunidad, dar un informe oral de su primer año de gestión como Presidente del Estado.

Paz, en su carta de respuesta, señala que ya hizo entrega de su informe escrito, tal como marca la Constitución Política del Estado, y recalca que no asistirá a la sesión legislativa debido a que viajará a Turquía para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

“Hago conocer que, Bolivia participará de la Cumbre de Líderes Mundiales que se llevará a cabo a partir del 11 de noviembre de 2026 como parte central de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, cuya agenda internacional requiere mi presencia, motivo por el cual no me será posible participar de la sesión convocada”, señala la misiva. El Jefe de Estado, en la parte final de la misiva, expresa su respeto a la ALP y su disposición a “mantener relaciones de coordinación y cooperación institucional, en el marco de la independencia y las competencias que la Constitución reconoce a cada órgano del Estado”.

Lara invitó aPaz para que participe en la sesión de este 11 de noviembre, en la que lo convoca a presentar su informe sobre las políticas que ha ejecutado durante este primer año de gobierno, además de los varios temas polémicos que han surgido a lo largo de este tiempo.