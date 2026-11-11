Queda en suspenso el proyecto para traspasar los institutos técnicos, habrá negociación para definir la medida

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Publicado el 11/11/2026 a las 13h11
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En una reunión con mediación de la Defensoría del Pueblo, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, llegó a un acuerdo para instalar un proceso de diálogo en el que se analizará la propuesta del gobierno de transferir los institutos técnicos de educación a la administración departamental, mientras tanto el proyecto de ley queda en suspenso.

El acuedo fue logrado tras el medodía. en las oficinas del Defensor del pueblo.

Entre los puntos que acordaron las partes se encuentran: la suspensión del anteproyecto en discusión y la realización de una evaluación integral y participativa, mediante mesas técnicas regionales que definirán una propuesta de nuevo modelo de gestión. Asimismo, se ratificó el carácter único, fiscal y gratuito de la educación, el respeto al escalafón docente y el fortalecimiento de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, descartando su transferencia a las universidades.

La Defensoría del Pueblo destaca la voluntad de las partes y reafirma su compromiso con la facilitación y el diálogo como mecanismos para construir puntos de encuentro que permitan avanzar en la resolución pacífica de conflictos, en el marco del respeto a los derechos humanos.

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