Carlos Ortega asume la presidencia del TSJ

El magistrado Carlos Eduardo Ortega Sivila asumió este jueves la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), adelantando así el inicio de su gestión por decisión de la Sala Plena de esa instancia cuyo nuevo decano es el magistrado Primo Martínez Fuentes, informa una nota de prensa de la Agencia Judicial de Noticias.

“Para una transformación del Órgano Judicial se necesita equipo, esfuerzo, la base material, es decir, se necesita toda una infraestructura para montar otra infraestructura.

“A partir de ahora, para encarar estas tareas, necesitamos una coordinación profunda con las instancias del Órgano Ejecutivo y del Legislativo, con las universidades, los colegios de abogados y la sociedad civil organizada”, afirmó el Ortega en su primer discurso tras su posesión, en un acto realizado en el Salón de Honor de ese alto tribunal.

Asimismo, la autoridad remarcó la necesidad de la aprobación de leyes que permitan la reestructuración del Órgano Judicial y el sistema de administración de justicia del país a los que considera están en un estado “profundo de crisis”.

“Esta Sala Plena siente profundamente lo que le está ocurriendo al Órgano Judicial”, afirmó al cierre de su intervención.

Las nuevas cabezas del TSJ

Nacido en Camargo, Ortega fue electo como Magistrado al TSJ por Chuquisaca. Tiene 49 años de edad y amplia trayectoria en el ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria.

Cuenta con un doctorado en Derecho Penal, una maestría en Administración de Justicia y diversos diplomados en Derecho Administrativo, Educación Superior, Derecho Procesal y Oratoria.

Por su lado, Primo Martínez Fuentes es abogado orureño, tiene más de dos décadas de trayectoria que contemplan el ejercicio libre de la profesión y el desempeño de funciones en el Órgano Judicial y otras instituciones públicas y privadas.

Tiene maestrías en Administración de Justicia y en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, además de diplomados en áreas procesales, administrativas, penales, educativas y de justicia restaurativa.