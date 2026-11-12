Caso Hotel Las Américas: Ordenan citar a Evo Morales y no logran ubicar a García Linera para declarar

País
URGENTEBO
Publicado el 12/11/2026 a las 14h36
ESCUCHA LA NOTICIA

El fiscal General del Estado interino, José Urioste, informó este jueves que la tarde de ayer miércoles citaron a declarar al exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, en el marco de las investigaciones por el caso Hotel las Américas. Asimismo, indicó que también se ordenó la citación del expresidente Evo Morales.

“Se ha citado ayer, en horas de la tarde, al exvicepresidente García Linera, no se lo ha encontrado. Entonces están haciendo las pesquisas correspondientes ya hay una notificación y se ha ordenado también la citación de Evo Morales, que aún no la tenemos realizada, pero está avanzando”, dijo Urioste.

Asimismo, el fiscal indicó que se solicitaron requerimientos para acumular pruebas y presentar una proposición acusatoria; sin embargo, indicó que esperan la declaración de ambas exautoridades para avanzar con el trámite.

El vocero presidencial, José Luis Galvez, confirmó la mañana de este miércoles que el exvicepresidente Alvaro García Linera se fue a México. “El señor ha preferido irse a México en lugar de afrontar lo que corresponde (…) Si de verdad cree que es inocente, debería más bien darnos las muestras de que ese es el proceder adecuado, presentarse a la justicia”, sostuvo Galvez.

El 16 de abril de 2009 un operativo de la Policía tomó el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde fueron eliminados Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, quienes fueron identificados por la Policía como presuntos terroristas.

Esa jornada, García Linera estaba como presidente nterino del estado, mientras que Evo Morales habia viajado al exterior para cunplir una agenda.

Durante la intervención también fueron aprehendidos Mario Tadic Astorga y Elöd Tóásó.

“Es la segunda vez que acude a México, todos van a México, y en realidad tiene que ver con un problema que él debería reconocer como un problema histórico y que ya hay un consenso entre, digo yo, la inmensa mayoría de los bolivianos de que lo que hubo fue ejecución criminosa”, declaró.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Bolivia logra paquete inicial de 250 millones de euros para bosques
2
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
3
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
4
Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'
5
Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro

Lo más compartido

1
Nadia Beller, quien puso al descubierto a Cerimedo, salió de Bolivia con salvoconducto
2
En la COP31, Paz revela que las hectáreas quemadas en Bolivia bajaron a 70.000 en su primer año de gestión
3
Saucedo “era el propietario de las maletas”, declara Aldo Quezada
4
Tras infidelidad renuncia Jensen Huang, quien llevó a Nvidia a la cúspide mundial
5
García Linera se va a México tras el inicio de la investigación de la matanza en el Hotel Las Américas

Más en País

12/11/2026
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la red de Roger Mariaca y Romer Saucedo....
Ver más
12/11/2026
García Linera confirma que obtuvo asilo político en México
El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó a Unitel que obtuvo asilo político del Estado mexicano.
Ver más
Un grupo de productores de coca en el trópico de Cochabamba rebasó ayer a la Policía y retomó el control del retén El Castillo en Villa Tunari.  El lugar mencionado  había sido “recuperado” por los...
Ver más
12/11/2026
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
El Magisterio Urbano desconoció ayer el acuerdo firmado entre el Magisterio Rural y el Gobierno, que se firmó ayer. El dirigente Felipe Loza afirmó que la próxima semana se podría acatar un paro de...
Ver más
12/11/2026
Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro
El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, informó este jueves que al menos 700 camiones se encuentran varados en Arica y Chile tres días, debido a un bloqueo...
Ver más
12/11/2026
Más de 700 camiones llevan tres días varados en fronteras con Chile; choferes piden ayuda del Gobierno
En el marco del primer año de gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Ministerio de Defensa presentó su informe de gestión en Cochabamba, durante un desayuno institucional con...
Ver más
12/11/2026
Ministerio de Defensa presentó su informe del primer año de gestión y expuso sus desafíos
En Portada
12/11/2026 Mundo
Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la ciudadana boliviana Nadia Beller está en ese país bajo la condición de asilo, porque...
vista
12/11/2026 País
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la red de Roger Mariaca y Romer Saucedo....
vista
12/11/2026 País
García Linera confirma que obtuvo asilo político en México
El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó a Unitel que obtuvo asilo político del Estado mexicano.
vista
12/11/2026 País
Más de 700 camiones llevan tres días varados en fronteras con Chile; choferes piden ayuda del Gobierno
El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, informó este jueves que al menos 700 camiones se encuentran varados en Arica y...
vista
12/11/2026 País
Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro
El Magisterio Urbano desconoció ayer el acuerdo firmado entre el Magisterio Rural y el Gobierno, que se firmó ayer. El dirigente Felipe Loza afirmó que la...
vista
12/11/2026 Mundo
"Pedir perdón con humildad": León XIV llamó a la Iglesia peruana a asumir su responsabilidad
El papa León XIV pidió este jueves a la Iglesia católica peruana que reconozca sus faltas y asuma la responsabilidad por el daño causado.
vista
Actualidad
El fiscal General del Estado interino, José Urioste, informó este jueves que la tarde de ayer miércoles citaron a...
Ver más
12/11/2026 País
Caso Hotel Las Américas: Ordenan citar a Evo Morales y no logran ubicar a García Linera para declarar
El papa León XIV pidió este jueves a la Iglesia católica peruana que reconozca sus faltas y asuma la responsabilidad...
Ver más
12/11/2026 Mundo
"Pedir perdón con humildad": León XIV llamó a la Iglesia peruana a asumir su responsabilidad
Con la voz temblorosa por la emoción, este fue el saludo que la controladora de tráfico aéreo del aeropuerto de Lima...
Ver más
12/11/2026 Mundo
Controladora de vuelo de Lima a León XIV: "Bienvenido a casa Papa y papá"
El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó a Unitel que obtuvo asilo político del Estado mexicano.
Ver más
12/11/2026 País
García Linera confirma que obtuvo asilo político en México
Deportes
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, dijo que propuso que los Juegos Bolivarianos 2029 se desarrollen en su...
Ver más
12/11/2026 Multideportivo
Alcalde Dockweiler propone que La Paz sea la sede única de los Juegos Bolivarianos 2029
El boliviano Jhamil Avendaño, de 17 años, ayer logró un diploma olímpico tras competir en la prueba de cinco kilómetros...
Ver más
11/11/2026 Multideportivo
Avendaño regala a Bolivia un diploma Olímpico en la prueba de cinco kilómetros de marcha
Universitario de Vinto perdió dos puntos en la parte final del partido que igualó a un gol por lado con Aurora. La U se...
Ver más
10/11/2026 Fútbol
U de Vinto pierde dos puntos en el final y continúa en la zona baja del descenso
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya ayer se subió al podio en la categoría -55 kilogramos y le regaló al...
Ver más
10/11/2026 Multideportivo
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya gana bronce en los Juegos de la Juventud
Tendencias
 La silueta de lo que parece una escalera o un antiguo muro permanece bajo las aguas del Titicaca y despierta...
Ver más
12/11/2026 Interesante
Hallan estructuras sumergidas cerca de la Isla del Sol
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
11/11/2026 Ciencia
Investigador boliviano Luis Fernando Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
América Latina y el Caribe reportan el descenso más pronunciado entre todas las regiones evaluadas por el Índice...
Ver más
09/11/2026 Medio Ambiente
Las poblaciones de fauna silvestre cayeron un 95 % en América Latina y el Caribe en últimos 50 años
Doble Click
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
12/11/2026 Cultura
Boliviano Luis Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
Más de dos centenares de intérpretes saltarán al escenario del coliseo Alemán Santa María para ejecutar la Sinfonía...
Ver más
11/11/2026 Música
La Orquesta Sinfónica Municipal presenta la majestuosa Sinfonía N.º 9 de Beethoven
El reencuentro del legendario grupo boliviano Awatiñas con el público cochabambino, después de 15 años, se producirá...
Ver más
10/11/2026 Cultura
Los Awatiñas llegan a Cochabamba para reencontrarse con su público
La película Mar Oscuro del cineasta Andrés Julián Mamani Osorio se proyectará por primera vez el martes 24 de noviembre...
Ver más
09/11/2026 Cine
Estreno en La Paz: "Mar Oscuro" llega por primera vez a la pantalla grande