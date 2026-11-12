Caso Hotel Las Américas: Ordenan citar a Evo Morales y no logran ubicar a García Linera para declarar

El fiscal General del Estado interino, José Urioste, informó este jueves que la tarde de ayer miércoles citaron a declarar al exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, en el marco de las investigaciones por el caso Hotel las Américas. Asimismo, indicó que también se ordenó la citación del expresidente Evo Morales.

“Se ha citado ayer, en horas de la tarde, al exvicepresidente García Linera, no se lo ha encontrado. Entonces están haciendo las pesquisas correspondientes ya hay una notificación y se ha ordenado también la citación de Evo Morales, que aún no la tenemos realizada, pero está avanzando”, dijo Urioste.

Asimismo, el fiscal indicó que se solicitaron requerimientos para acumular pruebas y presentar una proposición acusatoria; sin embargo, indicó que esperan la declaración de ambas exautoridades para avanzar con el trámite.

El vocero presidencial, José Luis Galvez, confirmó la mañana de este miércoles que el exvicepresidente Alvaro García Linera se fue a México. “El señor ha preferido irse a México en lugar de afrontar lo que corresponde (…) Si de verdad cree que es inocente, debería más bien darnos las muestras de que ese es el proceder adecuado, presentarse a la justicia”, sostuvo Galvez.

El 16 de abril de 2009 un operativo de la Policía tomó el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde fueron eliminados Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, quienes fueron identificados por la Policía como presuntos terroristas.

Esa jornada, García Linera estaba como presidente nterino del estado, mientras que Evo Morales habia viajado al exterior para cunplir una agenda.

Durante la intervención también fueron aprehendidos Mario Tadic Astorga y Elöd Tóásó.

“Es la segunda vez que acude a México, todos van a México, y en realidad tiene que ver con un problema que él debería reconocer como un problema histórico y que ya hay un consenso entre, digo yo, la inmensa mayoría de los bolivianos de que lo que hubo fue ejecución criminosa”, declaró.