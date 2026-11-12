Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel

Un grupo de productores de coca en el trópico de Cochabamba rebasó ayer a la Policía y retomó el control del retén El Castillo en Villa Tunari. El lugar mencionado había sido “recuperado” por los policías de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Umopar horas antes.

El retén estuvo en manos de los comunarios de manera irregular por lo que Umopar ejecutó un operativo para recuperar la infraestructura, la madrugada del miércoles. La acción generó un enfrentamiento que dejó a tres uniformados heridos en el hecho.

Aunque los cocaleros fueron dispersados, horas después se reagruparon, retornaron y prendieron fuego a la caseta, con muebles y objetos de los policías adentro. Finalmente, retomaron el control del retén.

En tanto, el expresidente Evo Morales respondió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, después de que éste lo calificó de “jefe de un cártel del narcotráfico en el Chapare”. “Si fuera yo jefe del cártel del Chapare, él tendría que ser mi empleado. Y saben por qué digo eso”, manifestó Morales en respuesta a Oviedo.

Un día antes, el ministro dijo a Erbol que Morales “es el jefe de un cártel del narcotráfico que sale desde el trópico de Cochabamba, conocido también como el Chapare”. Como fundamento señaló la cantidad de incautaciones en esa región y el hecho de que ahí “no vuela una mosca” sin orden de Evo”.

Oviedo agregó “toda la droga que sale del trópico también es una de las principales zonas productoras de hoja de coca en Bolivia. “¿Quién mandó a hacer los bloqueos durante 53 días ?, ¿quién mandaba el dinero desde el trópico? ”, sostuvo Oviedo.

En tanto, Morales sugirió cambiarle el apelativo de Marco A. Tuco Oviedo a “Narco Antonio Tuco Oviedo”.

Según Morales, ya se intentó vincularlo con el narcotráfico pero no se le ha encontrado nada.

Respeto a derechos

Sobre la retoma del retén de El Castillo, el también líder de las Seis Federaciones del Trópico, felicitó el accionar de los cocaleros por “reaccionar” y “hacer respetar sus derechos”. “Esta mañana (ayer) retomaron, compañeros de base reaccionaron, los sacaron e instalaron puntos de vigilia. Felicito a los compañeros de hacer respetar los derechos”, aseveró Morales.

Morales puso condiciones al Gobierno para permitir el accionar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Si el Gobierno garantiza que no va a haber robo, que no van a estar cobrando ilegalmente de la coca, del diésel, de cal, y se liberan compañeros no tengo ningún problema”, señaló.