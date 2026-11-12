Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas

País
ERBOL
Publicado el 12/11/2026 a las 11h49
ESCUCHA LA NOTICIA

La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la red de Roger Mariaca y Romer Saucedo. Denunció presuntas intenciones "oscuras" de esa trama y aseveró que presentará las pruebas al respecto.

"Nosotros ya tenemos pruebas para poder presentar de esta supuesta relación entre Saucedo, Mariaca y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa", manifestó la legisladora durante una conferencia de prensa.

Aseguró que ha existido una relación, acercamiento y afinidad entre estos tres personajes.

Explicó que mantiene sus pruebas bajo reserva porque busca impedir que los involucrados puedan anticiparse a las denuncias o ejercer presiones sobre las instituciones encargadas de investigar.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque no vamos a permitir que se siga instaurando el crimen organizado en el país", sostuvo.

La legisladora también afirmó que ha recibido información de dirigentes deportivos que habrían denunciado presuntas presiones y persecuciones relacionadas con cuestionamientos a la gestión de Costa. Mencionó, además, denuncias sobre amaño de partidos y apuestas ilegales en el fútbol boliviano.

Cuestiona ley de Incentivo al Deporte

Rocha expresó sus cuestionamientos por la intención de Costa de aprobar la Ley de Incentivo al Deporte, al considerar que esta normativa podría facilitar operaciones de lavado de dinero y actividades vinculadas al crimen organizado.

La diputada sostuvo que el deporte ha sido utilizado internacionalmente como mecanismo para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas y señaló que existen elementos que, en su criterio, justifican investigar los acercamientos y la afinidad entre los tres personajes mencionados.

La norma ya fue aprobada en el Senado y falta la sanción en Diputados.

Según la diputada, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) habría observado cuatro parámetros relacionados con esta normativa, debido a los riesgos que representaría para la prevención de actividades ilícitas.

Cuestionó a los senadores que aprobaron el proyecto e hizo referencia a presuntos beneficios, regalos y viajes que habrían recibido algunos legisladores.

Asimismo, anunció que en la Cámara de Diputados buscarán impedir la aprobación de la normativa y advirtió que, si la norma avanza, es que ha debido "correr plata".

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
2
Bolivia logra paquete inicial de 250 millones de euros para bosques
3
Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'
4
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
5
Gobernador anuncia inspección en Misicuni este viernes

Lo más compartido

1
En la COP31, Paz revela que las hectáreas quemadas en Bolivia bajaron a 70.000 en su primer año de gestión
2
Saucedo “era el propietario de las maletas”, declara Aldo Quezada
3
Tras infidelidad renuncia Jensen Huang, quien llevó a Nvidia a la cúspide mundial
4
Nadia Beller, quien puso al descubierto a Cerimedo, salió de Bolivia con salvoconducto
5
Paz anuncia un paquete inicial de 250 millones de euros de Alemania para cuidar los bosques y el agua de Bolivia

Más en País

12/11/2026
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
Un grupo de productores de coca en el trópico de Cochabamba rebasó ayer a la Policía y retomó el control del retén El Castillo en Villa Tunari.  El lugar...
Ver más
12/11/2026
Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro
El Magisterio Urbano desconoció ayer el acuerdo firmado entre el Magisterio Rural y el Gobierno, que se firmó ayer. El dirigente Felipe Loza afirmó que la...
Ver más
El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, informó este jueves que al menos 700 camiones se encuentran varados en Arica y Chile tres días, debido a un bloqueo...
Ver más
12/11/2026
Más de 700 camiones llevan tres días varados en fronteras con Chile; choferes piden ayuda del Gobierno
En el marco del primer año de gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Ministerio de Defensa presentó su informe de gestión en Cochabamba, durante un desayuno institucional con...
Ver más
12/11/2026
Ministerio de Defensa presentó su informe del primer año de gestión y expuso sus desafíos
El ministro de Relaciones Exteriores aclaró que la partida de la abogada no significa el cierre ni la paralización de las investigaciones en la que está incluida.
Ver más
11/11/2026
El Canciller explica circunstancias de salida de Beller a México
Al menos en seis departamentos del país se cumplió ayer el paro de actividades con marchas callejeras del magisterio urbano en contra de la transferencia de los Institutos Técnicos y Tecnológicos (...
Ver más
11/11/2026
Los maestros marchan en regiones yen La Paz se enfrentan con la Policía
En Portada
12/11/2026 País
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la red de Roger Mariaca y Romer Saucedo....
vista
12/11/2026 País
Más de 700 camiones llevan tres días varados en fronteras con Chile; choferes piden ayuda del Gobierno
El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, informó este jueves que al menos 700 camiones se encuentran varados en Arica y...
vista
12/11/2026 País
Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro
El Magisterio Urbano desconoció ayer el acuerdo firmado entre el Magisterio Rural y el Gobierno, que se firmó ayer. El dirigente Felipe Loza afirmó que la...
vista
12/11/2026 Economía
Bolivia logra paquete inicial de 250 millones de euros para bosques
El presidente Rodrigo Paz anunció ayer el cierre de un paquete inicial de financiamiento cercano a los 250 millones de euros tras sostener una reunión con...
vista
12/11/2026 País
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
Un grupo de productores de coca en el trópico de Cochabamba rebasó ayer a la Policía y retomó el control del retén El Castillo en Villa Tunari.  El lugar...
vista
12/11/2026 Seguridad
Milagro en Potosí: Hallan con vida a la niña Esther tras sobrevivir cuatro días en la cordillera
La niña Esther, de 7 años, quien permaneció desaparecida durante cuatro días, fue encontrada con vida este pasado 11 de noviembre en el municipio potosino de...
vista
Actualidad
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la ciudadana boliviana Nadia Beller está en ese...
Ver más
12/11/2026 Mundo
Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'
El gobernador Leonardo Loza anunció hoy que se coordina con diferentes instituciones una inspección conjunta a la zona...
Ver más
12/11/2026 Cochabamba
Gobernador anuncia inspección en Misicuni este viernes
La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la...
Ver más
12/11/2026 País
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
La niña Esther, de 7 años, quien permaneció desaparecida durante cuatro días, fue encontrada con vida este pasado 11 de...
Ver más
12/11/2026 Seguridad
Milagro en Potosí: Hallan con vida a la niña Esther tras sobrevivir cuatro días en la cordillera
Deportes
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, dijo que propuso que los Juegos Bolivarianos 2029 se desarrollen en su...
Ver más
12/11/2026 Multideportivo
Alcalde Dockweiler propone que La Paz sea la sede única de los Juegos Bolivarianos 2029
El boliviano Jhamil Avendaño, de 17 años, ayer logró un diploma olímpico tras competir en la prueba de cinco kilómetros...
Ver más
11/11/2026 Multideportivo
Avendaño regala a Bolivia un diploma Olímpico en la prueba de cinco kilómetros de marcha
Universitario de Vinto perdió dos puntos en la parte final del partido que igualó a un gol por lado con Aurora. La U se...
Ver más
10/11/2026 Fútbol
U de Vinto pierde dos puntos en el final y continúa en la zona baja del descenso
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya ayer se subió al podio en la categoría -55 kilogramos y le regaló al...
Ver más
10/11/2026 Multideportivo
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya gana bronce en los Juegos de la Juventud
Tendencias
 La silueta de lo que parece una escalera o un antiguo muro permanece bajo las aguas del Titicaca y despierta...
Ver más
12/11/2026 Interesante
Hallan estructuras sumergidas cerca de la Isla del Sol
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
11/11/2026 Ciencia
Investigador boliviano Luis Fernando Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
América Latina y el Caribe reportan el descenso más pronunciado entre todas las regiones evaluadas por el Índice...
Ver más
09/11/2026 Medio Ambiente
Las poblaciones de fauna silvestre cayeron un 95 % en América Latina y el Caribe en últimos 50 años
Doble Click
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
12/11/2026 Cultura
Boliviano Luis Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
Más de dos centenares de intérpretes saltarán al escenario del coliseo Alemán Santa María para ejecutar la Sinfonía...
Ver más
11/11/2026 Música
La Orquesta Sinfónica Municipal presenta la majestuosa Sinfonía N.º 9 de Beethoven
El reencuentro del legendario grupo boliviano Awatiñas con el público cochabambino, después de 15 años, se producirá...
Ver más
10/11/2026 Cultura
Los Awatiñas llegan a Cochabamba para reencontrarse con su público
La película Mar Oscuro del cineasta Andrés Julián Mamani Osorio se proyectará por primera vez el martes 24 de noviembre...
Ver más
09/11/2026 Cine
Estreno en La Paz: "Mar Oscuro" llega por primera vez a la pantalla grande