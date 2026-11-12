Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas

La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la red de Roger Mariaca y Romer Saucedo. Denunció presuntas intenciones "oscuras" de esa trama y aseveró que presentará las pruebas al respecto.

"Nosotros ya tenemos pruebas para poder presentar de esta supuesta relación entre Saucedo, Mariaca y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa", manifestó la legisladora durante una conferencia de prensa.

Aseguró que ha existido una relación, acercamiento y afinidad entre estos tres personajes.

Explicó que mantiene sus pruebas bajo reserva porque busca impedir que los involucrados puedan anticiparse a las denuncias o ejercer presiones sobre las instituciones encargadas de investigar.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque no vamos a permitir que se siga instaurando el crimen organizado en el país", sostuvo.

La legisladora también afirmó que ha recibido información de dirigentes deportivos que habrían denunciado presuntas presiones y persecuciones relacionadas con cuestionamientos a la gestión de Costa. Mencionó, además, denuncias sobre amaño de partidos y apuestas ilegales en el fútbol boliviano.

Cuestiona ley de Incentivo al Deporte

Rocha expresó sus cuestionamientos por la intención de Costa de aprobar la Ley de Incentivo al Deporte, al considerar que esta normativa podría facilitar operaciones de lavado de dinero y actividades vinculadas al crimen organizado.

La diputada sostuvo que el deporte ha sido utilizado internacionalmente como mecanismo para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas y señaló que existen elementos que, en su criterio, justifican investigar los acercamientos y la afinidad entre los tres personajes mencionados.

La norma ya fue aprobada en el Senado y falta la sanción en Diputados.

Según la diputada, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) habría observado cuatro parámetros relacionados con esta normativa, debido a los riesgos que representaría para la prevención de actividades ilícitas.

Cuestionó a los senadores que aprobaron el proyecto e hizo referencia a presuntos beneficios, regalos y viajes que habrían recibido algunos legisladores.

Asimismo, anunció que en la Cámara de Diputados buscarán impedir la aprobación de la normativa y advirtió que, si la norma avanza, es que ha debido "correr plata".