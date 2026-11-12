Evo Morales llama "cobarde" a García Linera por su asilo en México y asegura que él no huirá

El expresidente Evo Morales criticó a su exvicepresidente Álvaro García Linera, por asilarse en México para supuestamente eludir el proceso iniciado por el caso del Hotel La Américas, del que también es acusado. El líder cocalero tildó de cobarde a quién lo acompañó durante 14 años de gobierno.

García Linera confirmó a Unitel que ha obtenido el asilo político del Estado mexicano. Había salido del país por compromisos académicos en Argentina y, cuando el Tribunal Supremo de Justicia abrió el proceso decidió viajar al país azteca y solicitar asilo.

"Lamento mucho que algunos como Álvaro se escapan cobardemente, hay que ir de frente, estamos con la verdad, estamos con la razón, con la Patria (...) se escaparán los que se sienten culpables yo no me siento culpable", dijo en su programa por Radio Kawsachun Coca.

La Justicia inició la demanda penal contra los exmandatarios en base de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que se registraron ejecuciones extrajudiciales, la madrugada del 16 de abril de 2009, contra presuntos miembros de una célula terrorista.

Morales ratificó que él no se siente culpable por lo que no huirá, sin embargo, reiteró que no se presentará ante la justicia porque considera que no existen garantías judiciales ni un debido proceso.

"No me siento culpable no soy culpable, hemos defendido el territorio, la unidad del territorio nacional (...) si no hay debido proceso no hay estado de derecho, y si no hay estado de derecho no hay derechos humanos", argumentó.

La madrugada del 17 de abril de 2009, un grupo especial de la Policía ingresó a un hotel céntrico de Santa Cruz y mató a Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, además de aprehender a Elöd Tóásó y Mario Tádic Astorga.