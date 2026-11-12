Fiscal General designa a 68 nuevos fiscales de materia

El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, designó a 68 nuevos fiscales de materia provisorios, seleccionados mediante la Invitación Pública FGE 02/2026 y presentó el nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica del Ministerio Público, dos acciones que forman parte del proceso de transformación institucional orientado a una gestión transparente, objetiva y al servicio de la población, refiere una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.

“Ustedes deben el cargo solamente a su capacidad, a sus méritos, a sus respuestas en las entrevistas, deben su cargo al Estado Plurinacional de Bolivia, a su conciencia, a su capacidad y a nadie más. Les pido la responsabilidad correspondiente que les da la ley, la Constitución Política del Estado y su conciencia, que es el juicio que vamos a tener las personas que trabajamos en la administración de la justicia”, sostuvo Urioste Viera durante el acto.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales de materia se encargan de ejercer “la acción penal pública, con todas las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes el otorgan al Ministerio Público, asegurando su intervención en las diferentes etapas del proceso penal”.

La máxima Autoridad del Ministerio Público, exhortó a los nuevos fiscales a ejercer sus funciones con objetividad, sensibilidad y firmeza, recordándoles que la labor fiscal no representa un privilegio ni una posición de poder, sino una responsabilidad con el Estado y la sociedad.

Proceso de un mes

Este proceso de designación se inició el 9 de octubre, con la publicación de la Invitación Pública N.º 02/2026, dirigida a profesionales abogados interesados en acceder a los nuevos cargos de Fiscal de Materia III con carácter provisorio.

La convocatoria registró 874 postulaciones y, como parte de las etapas de evaluación, una comisión de la Fiscalía General del Estado realizó las entrevistas virtuales a 113 postulantes habilitados, con preguntas relacionadas con el ámbito de la persecución penal, a fin de valorar sus conocimientos, idoneidad y perfil profesional.

Concluidas las evaluaciones y la revisión de los antecedentes de los participantes, se procedió a la designación de 68 profesionales, quienes asumirán funciones como Fiscales de Materia Provisorios y serán distribuidos en las nueve fiscalías departamentales, tanto en capitales como en provincias, con el propósito de ampliar la capacidad de atención del Ministerio Público en todo el país.

Nuevo código de ética

Como parte de esta transformación, también se presentó el nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica, instrumento de cumplimiento obligatorio para todo el personal del Ministerio Público, que establece pautas de conducta para el uso responsable, íntegro y transparente de las herramientas y sistemas tecnológicos institucionales.

El Fiscal General explicó que la modernización tecnológica debe estar acompañada de principios éticos, pues los avances digitales y los sistemas informáticos solo adquieren verdadero valor cuando quienes los utilizan actúan con honestidad, responsabilidad y transparencia.

En ese sentido, convocó a los servidores públicos, especialmente a los nuevos fiscales, a conocer, aplicar y asumir ese código como una guía permanente en el desempeño de sus funciones.