García Linera confirma que obtuvo asilo político en México

País
Unitel
Publicado el 12/11/2026 a las 13h17
ESCUCHA LA NOTICIA

El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó a Unitel que obtuvo asilo político del Estado mexicano.

García Linera había salido del país por compromisos académicos en Argentina y, cuando el Tribunal Supremo de Justicia abrió proceso por las muertes de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, decidió viajar al país azteca y solicitar asilo, que le fue concedido.

El exvicepresidente se encontraba en México al momento de hacer la confirmación.

Viaje

El Gobierno informó que García Linera salió del país el 31 de octubre con destino a Buenos Aires.

Se conoce que tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con dirección a la capital argentina y no se registró su retorno desde esa fecha.

En abril de 2009, tres extranjeros murieron abatidos en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.

En ese entonces, Evo Morales aseguró que el grupo armado pretendía gestar un magnicidio. García Linera era vicepresidente y presidente en ejercicio durante el operativo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
2
Bolivia logra paquete inicial de 250 millones de euros para bosques
3
Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'
4
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
5
Gobernador anuncia inspección en Misicuni este viernes

Lo más compartido

1
Saucedo “era el propietario de las maletas”, declara Aldo Quezada
2
Tras infidelidad renuncia Jensen Huang, quien llevó a Nvidia a la cúspide mundial
3
Nadia Beller, quien puso al descubierto a Cerimedo, salió de Bolivia con salvoconducto
4
En la COP31, Paz revela que las hectáreas quemadas en Bolivia bajaron a 70.000 en su primer año de gestión
5
Marcelo Acuña, nuevo director nacional de la Felcn

Más en País

12/11/2026
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la red de Roger Mariaca y Romer Saucedo....
Ver más
12/11/2026
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
Un grupo de productores de coca en el trópico de Cochabamba rebasó ayer a la Policía y retomó el control del retén El Castillo en Villa Tunari.  El lugar...
Ver más
El Magisterio Urbano desconoció ayer el acuerdo firmado entre el Magisterio Rural y el Gobierno, que se firmó ayer. El dirigente Felipe Loza afirmó que la próxima semana se podría acatar un paro de...
Ver más
12/11/2026
Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro
El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, informó este jueves que al menos 700 camiones se encuentran varados en Arica y Chile tres días, debido a un bloqueo...
Ver más
12/11/2026
Más de 700 camiones llevan tres días varados en fronteras con Chile; choferes piden ayuda del Gobierno
En el marco del primer año de gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Ministerio de Defensa presentó su informe de gestión en Cochabamba, durante un desayuno institucional con...
Ver más
12/11/2026
Ministerio de Defensa presentó su informe del primer año de gestión y expuso sus desafíos
El ministro de Relaciones Exteriores aclaró que la partida de la abogada no significa el cierre ni la paralización de las investigaciones en la que está incluida.
Ver más
11/11/2026
El Canciller explica circunstancias de salida de Beller a México
En Portada
12/11/2026 Mundo
Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la ciudadana boliviana Nadia Beller está en ese país bajo la condición de asilo, porque...
vista
12/11/2026 País
Diputada vincula a Fernando Costa con la red Mariaca-Saucedo y asegura que presentará pruebas
La diputada Sofía Rocha (Libre) vinculó a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con la red de Roger Mariaca y Romer Saucedo....
vista
12/11/2026 País
Más de 700 camiones llevan tres días varados en fronteras con Chile; choferes piden ayuda del Gobierno
El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, informó este jueves que al menos 700 camiones se encuentran varados en Arica y...
vista
12/11/2026 País
Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro
El Magisterio Urbano desconoció ayer el acuerdo firmado entre el Magisterio Rural y el Gobierno, que se firmó ayer. El dirigente Felipe Loza afirmó que la...
vista
12/11/2026 Economía
Bolivia logra paquete inicial de 250 millones de euros para bosques
El presidente Rodrigo Paz anunció ayer el cierre de un paquete inicial de financiamiento cercano a los 250 millones de euros tras sostener una reunión con...
vista
12/11/2026 País
Cocaleros retoman un retén policial y Oviedo dice que Evo es jefe de un cártel
Un grupo de productores de coca en el trópico de Cochabamba rebasó ayer a la Policía y retomó el control del retén El Castillo en Villa Tunari.  El lugar...
vista
Actualidad
El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó a Unitel que obtuvo asilo político del Estado mexicano.
Ver más
12/11/2026 País
García Linera confirma que obtuvo asilo político en México
El gobernador Leonardo Loza anunció hoy que se coordina con diferentes instituciones una inspección conjunta a la zona...
Ver más
12/11/2026 Cochabamba
Gobernador anuncia inspección en Misicuni este viernes por denuncias de minería
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la ciudadana boliviana Nadia Beller está en ese...
Ver más
12/11/2026 Mundo
Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'
El gobernador Leonardo Loza anunció hoy que se coordina con diferentes instituciones una inspección conjunta a la zona...
Ver más
12/11/2026 Cochabamba
Gobernador anuncia inspección en Misicuni este viernes
Deportes
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, dijo que propuso que los Juegos Bolivarianos 2029 se desarrollen en su...
Ver más
12/11/2026 Multideportivo
Alcalde Dockweiler propone que La Paz sea la sede única de los Juegos Bolivarianos 2029
El boliviano Jhamil Avendaño, de 17 años, ayer logró un diploma olímpico tras competir en la prueba de cinco kilómetros...
Ver más
11/11/2026 Multideportivo
Avendaño regala a Bolivia un diploma Olímpico en la prueba de cinco kilómetros de marcha
Universitario de Vinto perdió dos puntos en la parte final del partido que igualó a un gol por lado con Aurora. La U se...
Ver más
10/11/2026 Fútbol
U de Vinto pierde dos puntos en el final y continúa en la zona baja del descenso
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya ayer se subió al podio en la categoría -55 kilogramos y le regaló al...
Ver más
10/11/2026 Multideportivo
El taekwondista cochabambino Alejandro Tordoya gana bronce en los Juegos de la Juventud
Tendencias
 La silueta de lo que parece una escalera o un antiguo muro permanece bajo las aguas del Titicaca y despierta...
Ver más
12/11/2026 Interesante
Hallan estructuras sumergidas cerca de la Isla del Sol
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
11/11/2026 Ciencia
Investigador boliviano Luis Fernando Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
América Latina y el Caribe reportan el descenso más pronunciado entre todas las regiones evaluadas por el Índice...
Ver más
09/11/2026 Medio Ambiente
Las poblaciones de fauna silvestre cayeron un 95 % en América Latina y el Caribe en últimos 50 años
Doble Click
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
12/11/2026 Cultura
Boliviano Luis Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
Más de dos centenares de intérpretes saltarán al escenario del coliseo Alemán Santa María para ejecutar la Sinfonía...
Ver más
11/11/2026 Música
La Orquesta Sinfónica Municipal presenta la majestuosa Sinfonía N.º 9 de Beethoven
El reencuentro del legendario grupo boliviano Awatiñas con el público cochabambino, después de 15 años, se producirá...
Ver más
10/11/2026 Cultura
Los Awatiñas llegan a Cochabamba para reencontrarse con su público
La película Mar Oscuro del cineasta Andrés Julián Mamani Osorio se proyectará por primera vez el martes 24 de noviembre...
Ver más
09/11/2026 Cine
Estreno en La Paz: "Mar Oscuro" llega por primera vez a la pantalla grande