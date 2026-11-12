García Linera confirma que obtuvo asilo político en México

El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó a Unitel que obtuvo asilo político del Estado mexicano.

García Linera había salido del país por compromisos académicos en Argentina y, cuando el Tribunal Supremo de Justicia abrió proceso por las muertes de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, decidió viajar al país azteca y solicitar asilo, que le fue concedido.

El exvicepresidente se encontraba en México al momento de hacer la confirmación.

Viaje

El Gobierno informó que García Linera salió del país el 31 de octubre con destino a Buenos Aires.

Se conoce que tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con dirección a la capital argentina y no se registró su retorno desde esa fecha.

En abril de 2009, tres extranjeros murieron abatidos en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.

En ese entonces, Evo Morales aseguró que el grupo armado pretendía gestar un magnicidio. García Linera era vicepresidente y presidente en ejercicio durante el operativo.