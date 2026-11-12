Magisterio urbano rechaza acuerdo y amenaza con paro

El Magisterio Urbano desconoció ayer el acuerdo firmado entre el Magisterio Rural y el Gobierno, que se firmó ayer. El dirigente Felipe Loza afirmó que la próxima semana se podría acatar un paro de 72 horas.

“Nosotros rechazamos ese acuerdo porque el único camino para sentarnos a dialogar es la abrogación, dejar sin efecto el anteproyecto de la descentralización, que se suspenda. Por esa razón, el Magisterio Urbano Nacional sigue en pie de lucha”, sostuvo Loza a Urgente.bo.

En pasadas horas, en una reunión con mediación de la Defensoría del Pueblo, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, llegó a un acuerdo con los maestros rurales para dialogar y analizar la propuesta del gobierno de transferir los institutos técnicos de educación a la administración departamental, mientras tanto el proyecto de ley quedó en suspenso.

Loza lamentó el accionar de los maestros del área rural y los acusó de jugar el rol de traidores; en ese sentido, indicó que dicho acuerdo será desconocido.

Adelantó que este próximo viernes se ha convocado a la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia a una conferencia nacional para analizar un paro de 72 horas o hasta un paro general indefinido.

“La única finalidad es que el Gobierno deje sin efecto este tema de la descentralización de los institutos técnicos tecnológicos”, sostuvo.

Sin embargo, mencionó que se pide una respuesta a los pedidos que se hicieron al Gobierno desde pasadas gestiones, como la nivelación salarial, mayor presupuesto para educación, la jubilación al 100%, el cumplimiento del reglamento del escalafón, la estabilidad laboral y otros.

El Magisterio Urbano de La Paz sostendrá una reunión este jueves para determinar qué propuesta llevar al encuentro.