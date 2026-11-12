Más de 700 camiones llevan tres días varados en fronteras con Chile; choferes piden ayuda del Gobierno

El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, informó este jueves que al menos 700 camiones se encuentran varados en Arica y Chile tres días, debido a un bloqueo instalado por el alza del precio del combustible en el vecino país. El dirigente informó que hasta el momento no han recibido ayuda de las autoridades bolivianas.

“Tenemos camiones parados con los conductores que son aproximadamente entre 700. Ya están entrando a un paro indefinido, ya que justamente no va a haber ninguna solución, me parece”, dijo el representante en entrevista con Urgente.bo.

Asimismo, Carrillo detalló que los transportistas se encuentran varados en las carretas fronterizas como Tambo Quemado y Pisiga. Además, señaló que hay entre 60 y 70 camiones en Chugará que están tratando de sobrevivir.

“El problema es que el clima por Chungará, que es por Tambo Quemado, todo ese frío es intenso, es peor que acá que en Bolivia”, aseveró el dirigente.

En ese sentido, Carrillo informó trató de contactarse con Defensa Civil para solicitar ayuda; sin embargo, no obtuvieron respuesta.

“No sé qué es lo que está pasando con nuestro Gobierno. Los transportistas estamos cansados de tanto insistir a las autoridades, para que nos den soluciones, nos apoyen y poder realmente trabajar tranquilos, pero no, se olvidan de nosotros”, lamentó el transportista.

El representante advirtió que las carretas se encuentran choferes de la tercera edad; así como, personas con enfermedades de base y pidieron a las autoridades del Gobierno “ponerse la mano al pecho” y brindar ayuda.

Por último, Carillo anunció que este jueves gestionarán una comisión para que puedan trasladarse hasta el Ministerio de Defensa y la Presidencia para solicitar ayuda. “Pero estamos tratando de presionar para que se dé esa ayuda social a los compañeros”, concluyó.

Bloqueo en Chile

Organizaciones de pequeños y medianos camioneros y transportistas iniciaron el martes 10 de noviembre un paro indefinido en Chile y bloquearon parcialmente algunas de las principales autovías del país en protesta por el alza sostenida en el precio de los combustibles, que está generando significativas pérdidas en el sector.

El miércoles, el gobierno de José Antonio Kast buscó contener la protesta gatillada por el alza de los combustibles, pero no ha convencido a los camioneros, quienes anunciaron que mantendrán el paro nacional que inició a principios de esta semana. En paralelo, el descontento popular sigue en ascenso, ya que por segundo día consecutivo se registraron cacerolazos en Santiago en rechazo a la gestión del mandatario.

"Están todos los camiones apostados en los mismos lugares donde comenzamos en la mañana y esto va a seguir en todo Chile", dijo el vocero del movimiento antipeajes No+TAG, Andrés Alarcón. Explicó que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno del presidente José Antonio Kast para frenar el precio de los combustibles son una "burla para la ciudadanía" y aseguraron que esperan ser convocados en las próximas horas a nuevas reuniones.