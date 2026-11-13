Bibi Urquidi invita al papa León XIV a conocer Bolivia durante encuentro en Perú

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Publicado el 13/11/2026 a las 14h47
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 "¡Bolivia lo espera con los brazos abiertos, Santo Padre!". Con este mensaje, la primera dama del Estado Plurinacional, Bibi Urquidi, invitó al papa León XIV a visitar el país durante un encuentro que sostuvo con él en Perú, donde le transmitió el cariño y respeto de la población boliviana y expresó su deseo de que miles de familias puedan compartir un encuentro cercano con el Pontífice.

Urquidi llegó a Perú por invitación de la presidenta Keiko Fujimori, en el marco de la visita del papa León XIV a ese país. En la reunión también estuvo presente la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, junto a la mandataria peruana. La ocasión permitió a la representante boliviana acercarse al Pontífice y entregarle un presente como muestra del afecto de los bolivianos.

"Tuve el profundo honor de saludar y tener una conversación con Su Santidad el Papa León XIV y transmitirle personalmente el cariño y respeto del pueblo boliviano", manifestó Urquidi este viernes en una publicación en su cuenta oficial de X, donde también compartió fotografías del encuentro, en las que aparece junto al Santo Padre y la mandataria peruana.

Durante la conversación, Urquidi le habló sobre la realidad nacional, la riqueza humana de su población y los desafíos sociales que enfrenta Bolivia. También le pidió que tenga presente al país en sus oraciones.

La primera dama expresó que recibir al Pontífice en territorio nacional sería una bendición para el país y permitiría a miles de familias compartir un encuentro de esperanza y unidad.

"Sería una bendición histórica poder recibirlo en nuestra tierra, que conozca de cerca la fe y el cariño de nuestro pueblo y que miles de familias bolivianas tengan la oportunidad de compartir con Su Santidad un encuentro de esperanza y unidad", señaló.

Por el momento, la invitación no cuenta con una confirmación oficial sobre una posible visita del papa León XIV a Bolivia ni con una fecha prevista, pero abre la expectativa de que el Pontífice pueda llegar al país y encontrarse con miles de fieles.

 

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