Buscan marco legal para activar a FFAA contra narcoterroristas

País
Redacción Central
Publicado el 13/11/2026 a las 9h07
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció como prioridad la aprobación de un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas (FFAA) participar en la lucha contra las amenazas narcoterroristas en Bolivia.

Recordó que la propuesta ya fue realizada por el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).

En su informe de gestión, Justiniano señaló que se pretende plasmar las propuestas del Cosdep, “incluida la participación excepcional y controlada de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas”, según reporte de Erbol.

Según la autoridad, organizaciones criminales que disponen de armas, logística, financiamiento, tecnología y redes internacionales.

La autoridad advirtió que estas estructuras pueden adquirir características narcoterroristas cuando recurren a la violencia y buscan controlar territorios.

Justiniano explicó que las FFAA cuentan con capacidades de movilidad, logística, vigilancia y presencia territorial que pueden ser aprovechadas para enfrentar esas amenazas. Sin embargo, aclaró que su participación no supondrá sustituir las funciones de la Policía Boliviana. “Estamos trabajando para que puedan contribuir cuando corresponda, de forma excepcional, temporal, complementaria y controlada, siempre bajo autoridad civil, dentro de la Constitución, en coordinación con la Policía y con pleno respeto a los derechos humanos”, sostuvo.

La iniciativa forma parte de la visión de “preparar mejor al Estado para proteger el orden constitucional y los derechos de toda la población ante nuevas crisis”. El ministro señaló que la necesidad de fortalecer la respuesta estatal quedó evidenciada durante los 53 días de bloqueos.

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