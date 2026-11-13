El fuego ya consumió más 6.000 ha en la Chiquitanía

El incendio forestal que arde en el camino viejo a Taperas, en el municipio de San José de Chiquitos, Santa Cruz, ya consumió más de 6.000 hectáreas, y mantiene en alerta a las brigadas de emergencia que con solo 65 personas pertenecientes de distintas instituciones y unidades especializadas combaten el fuego.

“Se han desplazado 65 personas, entre bomberos de la Gobernación, voluntarios, de las Fuerzas Armadas, guardaparques, del municipio de San José, de Roboré y fundaciones. Tenemos el reporte de más de 6.000 hectáreas afectadas por el fuego, que se encuentra en combate”, informó este viernes la secretaria departamental de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Isabel Yabeta.

Guardaparques y personal de los gobiernos municipales de San José de Chiquitos y Roboré también están desplegados para luchar contra las llamas.

Comando de incidentes

Ante la magnitud de la emergencia, las instituciones que participan en las operaciones instalaron el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), un mecanismo de coordinación destinado a organizar los recursos humanos, logísticos y operativos para enfrentar el incendio forestal.

Esta estructura permite distribuir responsabilidades, coordinar las intervenciones de las diferentes unidades y fortalecer las estrategias para contener el avance de las llamas.

El incendio en el camino viejo a Taperas constituye uno de los principales focos de preocupación por la superficie afectada y el riesgo de propagación hacia otros sectores de la región chiquitana.

Seis incendios activos en Santa Cruz

Yabeta también presentó el reporte departamental de la situación de los incendios forestales. Hasta este viernes, Santa Cruz registra seis incendios activos y una superficie acumulada de 49.659 hectáreas afectadas por el fuego en lo que va de 2026.

Asimismo, se contabilizaron 601 focos de calor durante la jornada, mientras que el acumulado correspondiente a noviembre llegó a 11.952.

Los incendios forestales activos están distribuidos en los siguientes municipios y comunidades:

Yapacaní: comunidades Yuracaré y Zamora.

El Puente: Humedales del Norte y La Luna.

Santa Rosa del Sara: comunidad El Sirari.

San José de Chiquitos: camino viejo a Taperas.

La Chiquitania, bajo vigilancia

La situación en San José de Chiquitos mantiene la atención de las brigadas forestales y de las instituciones ambientales, debido a la magnitud del incendio y la necesidad de evitar que el fuego continúe extendiéndose.

La movilización de personal de diferentes instituciones y la activación del Sistema de Comando de Incidentes buscan fortalecer la respuesta frente a una emergencia que ya ha consumido más de 6.000 hectáreas.

Mientras tanto, los seis incendios activos y los miles de focos de calor reportados durante noviembre mantienen en alerta a Santa Cruz, especialmente a las zonas rurales y los territorios de la Chiquitania.