García Linera está asilado en México y Fiscal le advierte con aprehensión

El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, confirmó ayer que está México luego que ese país le otorgó asilo político y , el mismo día, la Fiscalía anunció que alista una citación para que el exmandatario acuda a declarar sobre el caso Hotel Las Américas.

Una vez que se emita la citación, si García Linera no asiste a declarar se emitirá una orden de aprehensión y no se descarta declararlo en rebeldía, según el fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga.

García Linera ha sido denunciado junto al expresidente Evo Morales, además de otras exautoridades, por las decisiones y actuaciones durante el operativo del 16 de abril de 2009 en el que murieron bajo la acción policial: Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés).

Sobrevivieron al operativo del Hotel Las Américas Elöd Tóásó y Mario Tadic, quienes fueron capturados y torturados y también serán citados como testigos.

El Gobierno sostuvo que los fallecidos y los detenidos formaban parte de un grupo que buscaba desestabilizar el país.

Morales, quien también será citado a declarar, adelantó que no asistirá a ninguna fase de este proceso porque se considera inocente y que lo que hizo fue mantener la unidad del país antes intentos de separatismo.

Morales cuestionó que García Linera haya abandonado Bolivia y afirmó que “se escapó cobardemente”.

“Lamento mucho que algunos, como Álvaro, se escapen cobardemente; aquí hay que ir de frente, estamos con la verdad, estamos con la patria, estamos con el pueblo”, manifestó Morales en una entrevista radial.

En tanto, el fiscal general del Estado José Armando Urioste informó el Ministerio Público tiene listas las notificaciones para informar oficialmente a Morales y García Linera del proceso en su contra por el caso Hotel Las Américas.

Urioste dijo que se intentó notificar a García Linera, pero no fue encontrado; no obstante, evitó revelar la fecha prevista para notificar al expresidente y sostuvo que hacerlo podría alertar al investigado.

Confirmación

El exvicepresidente confirmó ayer a Unitel que obtuvo asilo político del Estado mexicano.

García Linera había salido del país por compromisos académicos en Argentina y, cuando el Tribunal Supremo de Justicia abrió proceso por las muertes de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, decidió viajar al país azteca y solicitar asilo.