Lara acudirá al TCP para proteger la privacidad de su familia ante ataques de Barral en TikTok

El vicepresidente Edman Lara anunció hoy que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para proteger la privacidad y honra de su familia ante lo que considera ataques desmedidos del exdiputado Amílcar Barral en contra su persona y su familia a través de las redes sociales, como el TikTok.

Al ser consultado sobre la decisión de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de denegarle la tutela solicitada, dentro de una acción de privacidad interpuesta contra el exdiputado Barral, indicó: “Quiero aclarar que el hecho de que hoy no se nos haya concedido la tutela no significa que exista un fallo definitivo. Se trata de una decisión de primera instancia y, por procedimiento, este caso irá en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene la facultad de confirmar o revocar esta decisión”.

Lara indicó que respeta este procedimiento y confía en que el Tribunal Constitucional, al revisar todos los antecedentes y la prueba presentada, pueda revocar este fallo, “porque consideramos que en primera instancia no se hizo una correcta valoración de la prueba y que existen otros aspectos jurídicos que tampoco fueron considerados adecuadamente”.

Agregó que, en su criterio, la sala no falló adecuadamente. “También hemos expresado nuestra preocupación por el funcionamiento de la Sala Constitucional Tercera. Tenemos la percepción y hemos denunciado que existe una influencia política sobre esta Sala, particularmente porque allí se tramitan varias acciones vinculadas a personas que cuestionamos actos de corrupción de autoridades del Gobierno, policiales, judiciales y fiscales. Esperamos que estas preocupaciones también puedan ser consideradas por las instancias correspondientes”.

Sobre algunos cuestionamientos a la demanda señaló: “pero quiero dejar algo absolutamente claro: nosotros no pretendemos coartar la libertad de expresión ni silenciar a nadie. Lo que estamos pidiendo es que se respete la dignidad, la honra y la reputación de las personas. La crítica política es legítima y necesaria en democracia, pero no puede confundirse con ataques personales desmedidos contra una persona y su familia”.

Indicó que por “eso acudimos a la justicia como ciudadanos, no como autoridades. Y vamos a esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con respeto a la institucionalidad. El fallo conocido hoy no es definitivo y confiamos en que, al revisar la prueba y los argumentos planteados, el Tribunal Constitucional nos dará la razón”.

Más datos

El vicepresidente Edmand Lara presentó una acción de privacidad contra el exdiputado Amilcar Barral, a quien acusa de vulnerar sus derechos a la honra, el honor, la imagen, la intimidad y la dignidad humana mediante publicaciones en TikTok, según Correo del Sur.

En el memorial, el vicepresidente solicita la restitución de sus derechos fundamentales y la eliminación definitiva de registros que considera falsos, sensibles y difamatorios en la plataforma digital.