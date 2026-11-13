Lara exige al comandante de la Policia aclarar la "suspensión" de Correa

El vicepresidente Edman Lara pidió hoy al comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, explicar la situación del exjefe de Inteligencia Erick Correa y si se ha aplicado la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía. Y, responder porque solo hay dos aprehendidos en el caso de las maletas de Marset.

Lara publicó un comunicado en el que cuestiona que solo estén detenidas dos personas el denominado caso de las maletas de Marset, que fueron sustraídas en el operativo de detención del narco uruguayo, en marzo pasado.