Maestros urbanos vuelven a romper diálogo con el Gobierno

Una vez más, los dirigentes sindicales del magisterio urbano han roto el diálogo con el Gobierno, debido al conflicto por la descentralización de los institutos técnicos.

En esta ocasión, el diálogo tenía la mediación de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, el magisterio urbano insiste en mantener las medidas de presión como las huelgas de hambre.

El ministro de Gobierno, Erick Sanjinés, lamentó que la dirigencia mantenga la posición “intransigente” de hace dos semanas en Cochabamba, cuando también condicionó el diálogo a que se retiré el proyecto de descentralización.

“Así no vamos a poder llegar a ninguna parte”, señaló Sanjinés, aunque destacó que hubo algunas coincidencias en la reunión de este viernes.

“Fue como perder el tiempo, dos horas”, agregó.

El Gobierno ya había accedido, en un acuerdo los maestros rurales, a suspender el anteproyecto de descentralización, pero ahora el magisterio urbano quiere la eliminación de la iniciativa.

La líder de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, Miriam Ayala, aseveró que ellos tenían la predisposición de dialogar y estuvieron tres horas, pero cuestionó la actitud de las autoridades.

“No vamos a permitir que se privatice la educación fiscal a nombre de descentralización”, agregó.

El ministro manifestó que espera una nueva reunión con el magisterio urbano. Enfatizó que el proyecto de ley está en suspenso y que se respeta la educación fiscal.

La líder sindical declaró que quieren dialogar con el presidente del Estado.