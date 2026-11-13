YPFB reporta que Bolivia tiene 2,30 TCF de reservas de gas probadas, el "nivel más bajo de los últimos 20 años"

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Publicado el 13/11/2026 a las 12h15
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) infirmó este viernes que las reservas de gas probadas que tiene el país, al 31 de diciembre de 2025, alcanzan los 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF), siendo el nivel más bajo de los últimos 20 años.

Según los datos, además, Bolivia tiene 2,76 TCF de reservas probadas más probables y 3,24 TCF de reservas probadas, más probables y posibles.

Los datos también muestras que las reservas de gas probadas descendieron del 9,7 TCF el 2009 y 10,1 el 2013 al 2,3 el 2025.

El presidente de YPFB, explicó que una de las principales causa de esa realidad es que el país se enfocó más en explotar "los que ya estaba descubierto" y no en invertir en exploración para encontrar nuevas reservas.

La certificación fue realizada por la empresa canadiense GLJ y tuvo un costo superior a los 297 millones de dólares.

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