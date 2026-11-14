Caso Hotel Las Américas: Procaduría pide medidas contra Morales y García Linera para que se presenten ante la justicia

El procurador general del Estado, Hugo César León, pidió a las autoridades pertinentes que se activen las medidas necesarias para garantizar que el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera se llevados a la justicia por el Caso Hotel Las Américas.

"Como Procaduría, siguiendo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos hemos apersonado en los procesos que hay tanto en La Paz como en Santa Cruz, a efecto de que se tomen las medidas para poder garantizar de que el señor Evo Morales pueda presentarse ante la justicia boliviana y pueda dar su versión de los hechos", manifestó la autoridad.

Según explicó León, el exvicepresidente desde el exterior manifestó que fue Morales quien dio la orden para que se ejecute el operativo del Hotel Las Américas en abril del 2009.

Tanto García Linera y Morales serán citados para declarar en este caso. Sin embargo, el exvicepresidente confirmó a Unitel que se encuentra en México con asilo político, por lo que la Fiscalía evalúa notificar a García Linera por vía diplomática y la Policía tramita el sello azul.

Por parte de Morales, este se encuentra en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, bajo el resguardo y una vigilia por parte de sus seguidores.

A denuncia de legisladores de Libre, la Fiscalía General del Estado indaga los hechos relacionados con el operativo policial del 16 de abril de 2009, en el Hotel Las Américas, y las circunstancias que derivaron en la muerte de tres personas y la detención de otras.