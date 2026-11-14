Caso Hotel Las Américas: Procaduría pide medidas contra Morales y García Linera para que se presenten ante la justicia

País
Unitel
Publicado el 14/11/2026 a las 9h30
ESCUCHA LA NOTICIA

El procurador general del Estado, Hugo César León, pidió a las autoridades pertinentes que se activen las medidas necesarias para garantizar que el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera se llevados a la justicia por el Caso Hotel Las Américas.

"Como Procaduría, siguiendo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos hemos apersonado en los procesos que hay tanto en La Paz como en Santa Cruz, a efecto de que se tomen las medidas para poder garantizar de que el señor Evo Morales pueda presentarse ante la justicia boliviana y pueda dar su versión de los hechos", manifestó la autoridad.

Según explicó León, el exvicepresidente desde el exterior manifestó que fue Morales quien dio la orden para que se ejecute el operativo del Hotel Las Américas en abril del 2009.

Tanto García Linera y Morales serán citados para declarar en este caso. Sin embargo, el exvicepresidente confirmó a Unitel que se encuentra en México con asilo político, por lo que la Fiscalía evalúa notificar a García Linera por vía diplomática y la Policía tramita el sello azul.

Por parte de Morales, este se encuentra en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, bajo el resguardo y una vigilia por parte de sus seguidores.

A denuncia de legisladores de Libre, la Fiscalía General del Estado indaga los hechos relacionados con el operativo policial del 16 de abril de 2009, en el Hotel Las Américas, y las circunstancias que derivaron en la muerte de tres personas y la detención de otras.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Laboratorio descarta presencia de mercurio en el agua de Semapa
2
Nelson Cox denuncia ataques y advierte que seguirá con las acciones contra Manfred
3
De Korihuma al Templo San Pedro: el relato histórico detrás de la Virgen del Amparo en Sacaba
4
Caso Hotel Las Américas: Procaduría pide medidas contra Morales y García Linera para que se presenten ante la justicia
5
Perú venció 2-0 a Bolivia en un amistoso disputado en Lima

Lo más compartido

1
Sin mencionar la gasolina basura, Blanco afirma que pusieron fin a la "anarquía en los combustibles"
2
Fiscales de EEUU piden incluir como pruebas las coimas que Marset pagó en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela
3
Laboratorio descarta presencia de mercurio en el agua de Semapa
4
Soya mueve $us 3.500 millones al año y explica el crecimiento agrícola boliviano, revela estudio
5
Comisan dos camiones con 43 toneladas de mercancía de contrabando en Tupiza

Más en País

14/11/2026
Paz se reúne con el presidente de Turquía para impulsar el comercio y la cooperación energética e industrial
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se reúne con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, con quien aborda el comercio y la cooperación de ambos...
Ver más
13/11/2026
Maestros urbanos vuelven a romper diálogo con el Gobierno
“Así no vamos a poder llegar a ninguna parte”, declaró el Ministro de Educación, aunque destacó que hubo algunas coincidencias en la reunión de este viernes.
Ver más
El vocal Carlos Alberto Goitia estima que el organismo atraviesa una “profunda crisis”, su presidente, Gustavo Ávila, rechaza esa valoración y niega versiones que le atribuyen intervención...
Ver más
13/11/2026
Caso Mariaca-Saucedo expone posible crisis en el TSE
Militares y civiles están movilizados y en alerta para evitar que las llamas prosperen. Es uno de los seis incendios activos en Santa Cruz.
Ver más
13/11/2026
El fuego ya consumió más 6.000 ha en la Chiquitanía
El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, confirmó ayer que está México luego que ese país  le otorgó asilo político y , el mismo día,  la Fiscalía anunció que alista una citación para...
Ver más
13/11/2026
García Linera está asilado en México y Fiscal le advierte con aprehensión
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció como prioridad la aprobación de un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas (FFAA) participar en la lucha contra las amenazas narcoterroristas...
Ver más
13/11/2026
Buscan marco legal para activar a FFAA contra narcoterroristas
En Portada
14/11/2026 Cochabamba
De Korihuma al Templo San Pedro: el relato histórico detrás de la Virgen del Amparo en Sacaba
Cada tercer domingo de noviembre, miles de devotos, bailarines y turistas colman las calles de Sacaba para celebrar a su patrona, la Virgen del Amparo.
vista
14/11/2026 País
Caso Hotel Las Américas: Procaduría pide medidas contra Morales y García Linera para que se presenten ante la justicia
El procurador general del Estado, Hugo César León, pidió a las autoridades pertinentes que se activen las medidas necesarias para garantizar que el...
vista
14/11/2026 Seguridad
Tren de carga se descarrila tras colisionar con una volqueta en Río Grande
Un tren de carga de la empresa Ferroviaria Andina (FCA) descarriló la madrugada de este sábado tras colisionar con una volqueta minera en la comunidad de Río...
vista
14/11/2026 Seguridad
Cochabamba: hallan 60 paquetes de droga en un compartimiento prefabricado de un minibús
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hallaron 60 paquetes de droga ocultos en un compartimiento prefabricado de un minibús,...
vista
14/11/2026 Seguridad
"Le dijimos al chofer que no corra": Hecho de tránsito en la vía Oruro-Potosí deja fallecidos y heridos
La madrugada de este sábado14 de noviembre, un hecho de tránsito en la vía Oruro-Potosí, a la altura de Leñas, dejó al menos dos personas fallecidas y varias...
vista
13/11/2026 País
Lara acudirá al TCP para proteger la privacidad de su familia ante ataques de Barral en TikTok
El vicepresidente Edman Lara anunció hoy que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para proteger la privacidad y honra de su familia ante lo...
vista
Actualidad
El director de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de Cochabamba, Nelson Cox, denunció una serie de ataques y una...
Ver más
14/11/2026 Cochabamba
Nelson Cox denuncia ataques y advierte que seguirá con las acciones contra Manfred
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se reúne con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, con quien aborda el...
Ver más
14/11/2026 País
Paz se reúne con el presidente de Turquía para impulsar el comercio y la cooperación energética e industrial
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hallaron 60 paquetes de droga ocultos en un...
Ver más
14/11/2026 Seguridad
Cochabamba: hallan 60 paquetes de droga en un compartimiento prefabricado de un minibús
La madrugada de este sábado14 de noviembre, un hecho de tránsito en la vía Oruro-Potosí, a la altura de Leñas, dejó al...
Ver más
14/11/2026 Seguridad
"Le dijimos al chofer que no corra": Hecho de tránsito en la vía Oruro-Potosí deja fallecidos y heridos
Deportes
La selección peruana derrotó 2-0 a Bolivia el viernes en un amistoso de la fecha FIFA de noviembre, disputado en el...
Ver más
14/11/2026 Fútbol
Perú venció 2-0 a Bolivia en un amistoso disputado en Lima
La Selección Nacional de fútbol sostendrá este viernes un nuevo desafío como visitante, jugará contra Perú en el...
Ver más
13/11/2026 Fútbol
Bolivia busca romper su mala racha en un partido amistoso ante Perú este viernes en Lima
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, dijo que propuso que los Juegos Bolivarianos 2029 se desarrollen en su...
Ver más
12/11/2026 Multideportivo
Alcalde Dockweiler propone que La Paz sea la sede única de los Juegos Bolivarianos 2029
El boliviano Jhamil Avendaño, de 17 años, ayer logró un diploma olímpico tras competir en la prueba de cinco kilómetros...
Ver más
11/11/2026 Multideportivo
Avendaño regala a Bolivia un diploma Olímpico en la prueba de cinco kilómetros de marcha
Tendencias
Siete monos araña que fueron víctimas del tráfico de fauna silvestre fueron trasladados desde el refugio Senda Verde,...
Ver más
14/11/2026 Medio Ambiente
Siete monos araña víctimas del tráfico de fauna silvestre fueron trasladados a un nuevo espacio de protección
En el fondo de uno de los cuerpos de agua más grandes de Suramérica, los científicos han hecho interesantes hallazgos.
Ver más
13/11/2026 Interesante
Buzos de la Armada encuentran formaciones rocosas en el Titicaca
 La silueta de lo que parece una escalera o un antiguo muro permanece bajo las aguas del Titicaca y despierta...
Ver más
12/11/2026 Interesante
Hallan estructuras sumergidas cerca de la Isla del Sol
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
11/11/2026 Ciencia
Investigador boliviano Luis Fernando Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
Doble Click
Se desarrolla en Cochabamba la segunda edición del Festival Ecos Latinoamericanos, un proyecto que celebra la riqueza,...
Ver más
12/11/2026 Música
Segunda edición del Festival Ecos Latinoamericanos tiende un puente cultural entre la música clásica de América Latina
Luis Fernando Aguirre Urioste, director del Centro de Biodiversidad y Genética (CBG) de la Universidad Mayor de San...
Ver más
12/11/2026 Cultura
Boliviano Luis Aguirre recibe la medalla al Mérito Científico 2026
Más de dos centenares de intérpretes saltarán al escenario del coliseo Alemán Santa María para ejecutar la Sinfonía...
Ver más
11/11/2026 Música
La Orquesta Sinfónica Municipal presenta la majestuosa Sinfonía N.º 9 de Beethoven
El reencuentro del legendario grupo boliviano Awatiñas con el público cochabambino, después de 15 años, se producirá...
Ver más
10/11/2026 Cultura
Los Awatiñas llegan a Cochabamba para reencontrarse con su público