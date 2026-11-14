Educación anuncia ajuste al calendario escolar por conflicto con el magisterio

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Publicado el 14/11/2026 a las 16h35
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El conflicto con el magisterio provocará un ajuste en el calendario escolar, aunque todavía no se definió la fecha de conclusión de las actividades educativas, informó este sábado el ministro de Educación, Erick Sanjinés.

"Lo más probable es que uno de los temas de discusión sea la ampliación del calendario escolar. Decirles ahorita, en pleno desarrollo de un conflicto, que vamos a ir hasta tal fecha o hasta tal otra es absolutamente imposible", manifestó la autoridad en conferencia de prensa.

Sanjinés explicó que la modificación del calendario deberá analizarse en función del desarrollo del conflicto y las actividades educativas que fueron afectadas por las medidas de presión del sector docente.

La autoridad también señaló que el Ministerio mantiene abiertos los espacios de diálogo con el magisterio urbano y rural, aunque expresó su desacuerdo con la exigencia de retirar el anteproyecto de ley sobre la gestión de los institutos técnicos como condición para continuar las conversaciones.

"Nosotros vamos por el camino del diálogo con los actores verdaderos en las regiones donde está el problema", afirmó.

El ministro reiteró que el anteproyecto de ley se encuentra en suspenso, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los maestros rurales, mientras se desarrollan mesas de trabajo regionales para analizar propuestas relacionadas con la educación técnica.



 

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