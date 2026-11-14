Intensa lluvia y granizo interrumpen la Entrada Folclórica Universitaria de la UPEA

Una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió este sábado a los danzarines de la XVIII Entrada Folclórica Universitaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) e interrumpió el desarrollo de la actividad en la avenida Juan Pablo II, a la altura de la avenida La Paz.

Las últimas carreras que participaban en el desfile, entre ellas Derecho, fueron sorprendidas por el temporal, por lo que varios estudiantes tuvieron que buscar refugio en viviendas cercanas para resguardarse de la lluvia y el granizo.

La precipitación provocó la acumulación de agua en la avenida La Paz y dificultó la circulación vehicular en el sector, donde personal de la empresa municipal Limpia del Trébol realizó labores de limpieza.

En la ciudad de La Paz, la lluvia comenzó a caer con intensidad desde las 18.30 e inundó varias calles. Videos difundidos en redes sociales mostraron la acumulación de agua que impedía el paso de los transeúntes.

A las 21.25, la Dirección de Prevención de Riesgos y Resiliencia Urbana de la Alcaldía de La Paz informó que continuaba la tormenta eléctrica con lluvia moderada y granizo en las partes media y baja de las cuencas de Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi, además de los macrodistritos Centro, San Antonio y Sur.