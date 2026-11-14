Lara propone Acuerdo Nacional por la Educación para frenar conflicto con magisterio

Ante la ruptura del diálogo entre el Ministerio de Educación y los sectores del magisterio urbano y rural, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, plantea la convocatoria a un Acuerdo Nacional por la Educación y la Formación Docente. La iniciativa busca ofrecer una salida concreta al estancamiento de las negociaciones y frenar una posible radicalización de las movilizaciones del sector.

En su pronunciamiento, publicado en el portal de la Vicepresidencia del Estado, el segundo mandatario remarcó que la solución al conflicto exige brindar certezas reales a los trabajadores de la educación, advirtiendo que el problema no se resuelve dejando simplemente las determinaciones gubernamentales en suspenso. Para alcanzar este consenso, Lara plantea cuatro ejes fundamentales.

Primero: Garantizar que la educación pública, fiscal y gratuita seguirá bajo responsabilidad del Estado y que no será privatizada.

Segundo: Respetar la profesión docente y que cualquier modificación a la carrera del maestro sea discutida con el magisterio.

Tercero, y quiero ser categórico: Las instituciones de formación de maestros deben ser respetadas y permanecer donde están. No es necesario transferirlas a las universidades. Si tienen problemas, fortalezcámoslas; mejoremos su infraestructura, su equipamiento y su calidad académica, pero no las traslademos.

Cuarto: Reabrir las mesas técnicas, pero con una agenda concreta y resultados, para resolver los problemas reales de la educación boliviana.

Hago un llamado al Presidente del Estado, al ministro de Educación y a los dirigentes del magisterio urbano y rural a retomar el diálogo.

No podemos permitir que esta confrontación termine perjudicando a nuestros estudiantes. Finaliza el comunicado.