Paz concluye agenda en Turquía con preacuerdos de cooperación en minería, hidrocarburos y tecnología

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó este sábado que concluyó su agenda oficial en Turquía, donde sostuvo reuniones con sectores empresariales y alcanzó preacuerdos de cooperación mutua en áreas estratégicas como minería, hidrocarburos y tecnología, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar el desarrollo de Bolivia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario calificó de exitosa su visita y destacó el interés de los sectores empresariales turcos en fortalecer los vínculos con Bolivia, así como el desarrollo tecnológico e industrial de ese país.

"Hoy día terminando el viaje, fuerte, esta mañana con sectores empresariales, muy exitoso, muy exitoso, para hacer relaciones entre Bolivia-Turquía, Turquía-Bolivia. Hay muchos intereses y tiene una tecnología, un desarrollo empresarial muy grande que va a ayudar también a desarrollar nuestro país", manifestó.

Paz señaló que, tras despedirse del presidente de Turquía, se concretaron preacuerdos para avanzar en iniciativas de beneficio mutuo y cooperación en diferentes ámbitos.

"Después la despedida con el presidente de Turquía, muy atento, hemos generado preacuerdos para poder llevar adelante beneficios mutuos, cooperación mutua en diferentes áreas, minería, hidrocarburos, cooperación en tecnología", expresó.

Destacó el desarrollo alcanzado por Turquía y su posición estratégica entre Europa y Asia, aspectos que, según indicó, representan oportunidades de interés para Bolivia.

"Turquía ha avanzado muchísimo, es parte de la Unión Europea y es parte del mundo europeo y asiático, así que eso es de gran interés", sostuvo.