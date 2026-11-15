Con Beller asilada, temen que cerimedo quede libre

Con Nadia Beller fuera de Bolivia y asilada en México, las posibilidades de que avancen los procesos contra Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, disminuyen día que pasa.

Así lo hacen notar analistas, el propio vicepresidente Edmand Lara, y la insistencia de la defensa de Cerimedo para lograr la cesación de la detención preventiva del consultor argentino.

Incluso el Fiscal General, José Armando Urioste, con la afirmación de que se necesitan $us 450.000 para analizar los audios (dinero imposible), desahucia esa posibilidad.

Cerimedo está en la cárcel de Chonchocoro por seis meses desde el 18 de agosto mientras se realizan las investigaciones por los delitos de tentativa de feminicidio, violencia doméstica, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Cerimedo también está involucrado en al menos 12 audios filtrados por varias fuentes en los que habla con el Presidente, algunos ministros, policías, legisladores y Maria Elena Urquidi, esposa de Paz.

En estos audios Cerimedo planifica, da instrucciones y órdenes a sus interlocutores sobre temas de Estado, algo que el presidente Paz y sus ministros han negado o minimizado,

Silencio

Andrés Gómez, periodista y analista político, señaló que “Beller se ha impuesto el silencio” tras salir del país a cumplir su asilo político en México, porque al estar asilada ahora no podrá verter declaraciones sobre el caso contra Cerimedo.

Según Gómez, Beller vio peligro en su libertad tras las detenciones de exautoridades judiciales.

El analista se refiere a Roger Mariaca, exfiscal General del Estado, con detención preventiva en la cárcel potosina de Cantumarca y otras autoridades.

Gómez, en declaraciones a una red de TV, también advierte que las denuncias sobre los audios de Cerimedo se podrían desinflar y desaparecer porque no hay institucionalidad, por ello la Fiscalía no inició investigaciones: “Pueden que terminen enterrando el caso Cerimedo”, aseguró.

Por su parte,el analista político Marcelo Silva considera que hubo una “negociación” para que Beller pueda salir del país y ve que esto podría derivar en una “pronta liberación” de Cerimedo.

“Esto fue un tema que lo negociaron; lo hablaron Cancillería (...) El Gobierno mexicano entiende la importancia y la trascendencia que tiene la información de Beller. Los asilos no se dan de manera muy rápida, se dan a personas importantes, trascendentes, que tienen información valiosa”, dijo Silva.

“Tanto Beller como Cerimedo son actores muy importantes en el ámbito de la logística política. Ambos eran operadores políticos, gente que generaba información, gente que estaba destinada a penetrarse en las estructuras de los gobiernos. Son personajes importantes y creo que el intercambio ha sido claro. Te vas y te damos esto y Cerimedo queda prácticamente libre y tranquilo en Bolivia”, resaltó el analista.

En tanto, el vicepresidente Edmand Lara dijo la anterior semana que sospecha que hubo un acuerdo entre el Gobierno y Beller para otorgarle un salvoconducto y advirtió que las investigaciones relacionadas a Cerimedo no avanzarán.

Archivo

Según Lara, la salida de Beller afectará al desarrollo de las investigaciones que se abrieron contra Cerimedo, ya que en algunos actuados se requerirá su presencia física y, esa situación, derivará en un posible archivo de los procesos.

Montaje

Sobre los audios de Cerimedo, el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, evitó referirse al tema, sin embargo aseveró que “pueden ser tomados como montados o superpuestos”.

“Estos audios en muchos de los casos pueden ser tomados como montados, superpuestos (...) Referirse a ellos desde el rol que me toca desempeñar no es responsable”, aseveró entrevistado por RTP.

Señaló que como Viceministro de Régimen Interior su tarea es la de “investigar, aclarar las cosas y no contaminar los procesos”, por lo que, dijo, no “aumentará el espectáculo” ni será “parte del show”.

Software costoso

En tanto, el Fiscal General del Estado interino de Bolivia, José Armando Urioste, reveló que adquirir un software especializado para verificar la autenticidad de los audios (como los atribuidos al argentino Fernando Cerimedo), junto con la capacitación de un perito, tiene un costo aproximado de $US 450.000.

De esa manera, la principal autoridad del Ministerio Público dejó de lado un plan para investigar los audios, al menos por el momento

Sin embargo, una empresa verificadora en Bolivia ya analizó algunos audios y ha descartado el uso de Inteligencia Artificial en su contenido.

El fiscal explicó que en Bolivia no se cuenta con la tecnología necesaria para realizar este tipo de peritajes avanzados

Ante la falta de recursos para la compra directa, Urioste indicó que se evalúa recurrir a la cooperación internacional o contratar consultorías en el exterior para analizar las grabaciones.

Sin cambios

El abogado Ernesto Giraldes, defensor de Cerimedo, afirmó que la aceptación del asilo diplomático de Nadia Beller en México no modifica la investigación que se sigue contra su cliente, quien permanece con detención preventiva.

“La investigación es en contra de Cerimedo, no de la señora Nadia Beller. La investigación y la detención preventiva la está sufriendo el señor Cerimedo”, sostuvo Giraldes en entrevista en un programa de TV.

El jurista consideró que, tras la aceptación del asilo por parte de México, corresponde que Bolivia otorgue el salvoconducto solicitado.

“Se tiene que dar por norma, de acuerdo a los tratados internacionales que tiene Bolivia con el mundo. En especial con México, de que sí, se tiene que dar el salvoconducto que solicitó primero el asilo”, manifestó.

Acusaciones

Consultado sobre los motivos que llevaron a Beller a solicitar protección diplomática, Giraldes cuestionó las acusaciones que ella habría realizado contra su defendido y aseguró que, desde el inicio del caso, se escucharon principalmente sus versiones.

También rechazó que los mensajes encontrados en el celular de la mujer sean suficientes para vincular a Cerimedo con la contratación de los sicarios que la atacaron el pasado mes de agosto.

“Incluso en el caso de Cerimedo no existe una sola sindicación, un testigo que diga que sí, que Cerimedo fue el que nos contrató a nosotros, fue el que nos pagó, fue el que hizo el acuerdo para poder hacer el atentado”, afirmó el abogado.