Bono Juancito Pinto: esta semana cobran beneficiarios con cédulas terminadas en 7 y 8

Los padres, madres y tutores de estudiantes cuyas cédulas de identidad terminen en 7 y 8 podrán cobrar esta semana el Bono Juancito Pinto de Bs 300, del 16 al 22 de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

El beneficio está destinado a estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, además de centros de educación especial habilitados.

Para el cobro presencial en el Banco Unión y otras entidades financieras autorizadas, el tutor registrado debe presentar su cédula de identidad original y las fotocopias simples de su documento y del carnet del estudiante.

El pago también puede realizarse mediante depósito en cuentas del Banco Unión o a través de la billetera móvil Yasta, según el registro previo del tutor.