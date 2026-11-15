Caso Cerimedo: de lío judicial a remezón político

País
Redacción Central
Publicado el 15/11/2026 a las 10h55
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La salida de Nadia Beller del país, ahora asilada en México, marca un punto de inflexión en los procesos del presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra la abogada denunciante, Fernando Cerimedo, el exasesor del presidente Rodrigo Paz.

Y este viraje en las investigaciones se da tanto en la perspectiva judicial como en la política

El origen de todo el caso  Cerimedo es el atentado contra Beller y ella es la principal protagonista en todo el proceso de identificación de los responsables ejecutores e intelectuales.

También están las consecuencias políticas del caso, desde la presunta influencia de un extranjero en el Gobierno, los audios filtrados y las explicaciones que todavía no ha dado Rodrigo Paz sobre las relaciones de Cerimedo con funcionarios públicos.

Si bien la salida de Beller a México contribuye a su protección y seguridad, no ayuda al esclarecimiento del atentado, ni del remezón político ocasionado por la difusión de los audios.

Los cierto es que entre 17 de agosto y el 15 de noviembre (hoy) una crisis política afectó al Gobierno tras las denuncias de Beller. En lo que sigue, mencionamos algunas claves que han marcado el escándalo Paz-Cerimedo.

1.- El atentado

El lunes 17 de agosto Nadia Beller fue víctima de un ataque armado en Santa Cruz de la Sierra, cuando salía de un hotel. Dos individuos armados dispararon contra ella. La mujer recibió impactos de bala y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

El entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que Beller había recibido cuatro impactos de proyectil calibre 9 milímetros: uno en el cuello, dos en el tórax y otro en el brazo. Pese a la gravedad de sus heridas, sobrevivió al atentado.

Desde el hospital, Beller responsabilizó por el atentado a su expareja sentimental: Fernando Cerimedo. La Fiscalía abrió una investigación por tentativa de feminicidio.

2.- La aprehensión de Cerimedo

El 18 de agosto, un día después del atentado, Cerimedo es aprehendido por la Policía.

En su testimonio, Cerimedo reconoce que mantenía una relación sentimental con Beller.

También relató que ambos habían tenido una relación vinculada inicialmente con actividades político-electorales y de asesoramiento durante la campaña de Rodrigo Paz, pero negó su participación en el atentado.

El 21 de agosto, el juez dispone la detención preventiva de Cerimedo por 180 días en el penal de Chonchocoro, mientras continúan las investigaciones por tentativa de feminicidio.

3.- Otros delitos

Tras la aprehensión de Cerimedo se develan otras actividades del exasesor y paralelamente se suman las acusaciones.

Enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía de La Paz abrió una investigación de oficio contra el argentino por presuntas irregularidades patrimoniales. Hubo cuatro allanamientos en inmuebles vinculados con Cerimedo.

Durante los operativos se reporta el hallazgo de más de Bs 500.000, además de dólares y euros, documentación, equipos informáticos y otros elementos que fueron secuestrados para su investigación.

Posteriormente, la Fiscalía amplía las pesquisas por presunta usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas.

Violencia familiar y doméstica. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) abre una investigación relacionada con presuntos hechos de violencia familiar y psicológica contra Beller.

En Beni se abre otra línea investigativa por presuntos hechos relacionados con tráfico de sustancias controladas, confabulación y otros delitos.

4.Los audios

Lo que inicialmente era una investigación por un atentado contra una mujer terminó convirtiéndose en un escándalo político que alcanzó al presidente Rodrigo Paz, ministros, autoridades policiales y otras figuras del Ejecutivo.

Desde finales de agosto y durante septiembre y octubre circularon al menos una docena de grabaciones atribuidas al exasesor de Paz.

Entre los asuntos mencionados en esos registros figuraban supuestas instrucciones o coordinaciones con ministros; conversaciones sobre decisiones gubernamentales; presuntas gestiones relacionadas con mandos policiales; referencias a operaciones de seguridad; supuestos negocios y pagos vinculados con actividades irregulares; conversaciones atribuidas a Cerimedo con autoridades, funcionarios públicos e incluso con la esposa del presidente, María Elena Urquidi.

Uno de los aspectos más delicados fue la supuesta capacidad de influencia del argentino en decisiones gubernamentales, pese a no ocupar formalmente un cargo público.

5.- Lenta investigación

Algo que llamó la atención fue el lento avance de la investigación sobre el atentado contra Beller. A finales de septiembre, la Fiscalía tomó la declaración a la víctima una vez en relación con la tentativa de feminicidio.

Estaba prevista una ampliación de su declaración mediante cámara Gesell, pero la diligencia programada para el 23 de septiembre fue suspendida porque Cerimedo acudió sin abogado.

6.- Asilo

A finales de octubre y principios de noviembre, la situación de Nadia Beller experimentó un nuevo giro.

La mujer denunció públicamente que estaba siendo objeto de hostigamiento y revictimización, y cuestionó las condiciones de seguridad que tenía en Bolivia.

También surgieron diferencias sobre su situación dentro del programa de protección de testigos.

Mientras las autoridades de Gobierno señalaron que Beller había solicitado retirar su custodia policial, su defensa cuestionó las condiciones en las que se encontraba y sostuvo que necesitaba mayores garantías para  su seguridad.

7.- ¿Paralización del proceso?

México comunicó oficialmente a la Cancillería boliviana que había concedido asilo diplomático a Beller.

La salida de Beller del país no tendría que interferir el curso de las investigaciones contra Cerimedo, menos activar el cierre de las investigaciones ni la liberación automática del principal investigado.

El fiscal Jean Paul Fleig sostuvo que el proceso puede continuar porque la víctima cuenta con representación legal.

La dificultad procesal se presenta en la declaración mediante cámara Gesell, que necesariamente requieren su participación de Beller.

Precisamente, el 10 de noviembre fue suspendida esa diligencia debido a que Beller no se presentó ante el juzgado de Santa Cruz.

Es evidente el caso entra en una nueva etapa: la víctima estará fuera de Bolivia, bajo la protección derivada del asilo diplomático mexicano, mientras el proceso penal deberá continuar con las garantías necesarias para ambas partes.

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